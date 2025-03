Emanet. Seher dostanie fortunę! Stanie się obrzydliwie bogata!

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Przed rozwodem Yaman ozłoci Seher! I to dosłownie! Tak zabezpieczy ją i Yusufa. Streszczenie 515 odcinka Emanet (16.03.2025)

Rozwód Seher i Yamana jest nieunikniony. Zanim jednak do niego dojdzie, Yaman postanowi ozłocić żonę! Kobieta otrzyma do podpisania dokumenty, w których przekaże jej olbrzymi majątek. Zobacz na zdjęciach, reakcję Seher, kiedy się o tym dowie. Co usłyszy od Yamana?