Emanet. Starcie Yamana i Nany

Chociaż Nana wróci do rezydencji, kiedy Yaman odkryje, że to nie przez nią Yusuf trafił do szpitala, Kirimli nadal jest wobec niej nieufny. Pomimo obopólnej niechęci, oboje stwarzają jednak pozory przed Yusufem. Wreszcie dojdzie do sytuacji, w której poleje się krew!

Czy Nana i Yaman się pobiją? Uspokajamy, że nie. Co więc się wydarzy?

Do starcia dojdzie zupełnie przypadkowo, podczas meczu piłki nożnej, który zorganizuje opiekunka Yusufa. Nagle Yaman uderzy w piłkę, a ta trafi Nanę prosto w twarz! Z jej nosa poleje się krew!

Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Na szczęście nos nie jest złamany

- powie przejęty Yaman.

Później Kirimli podaruje opiekunce Yusufa prezent. Zobacz w galerii zdjęć, co dostanie Nana.

Kiedy 618 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 618 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 1 lipca 2025 roku o godzinie 15:55 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

