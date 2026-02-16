Dziedzictwo, odcinki 839-841. Acar wymordował własną rodzinę, teraz chce dopaść Yamana

Spis treści
- Poprzednio w "Dziedzictwie": Cisza przed burzą?
- "Dziedzictwo" odcinek 839: Śmiertelne zagrożenie i gorzkie kłamstwa
- "Dziedzictwo" odcinek 840: Rzeźnia w przeszłości. Acar zamordował własnego syna
- "Dziedzictwo" odcinek 841: Atak na bezbronne dzieci
- Kiedy i gdzie oglądać serial "Dziedzictwo"?
- O czym jest ten serial i kto w nim gra?
Poprzednio w "Dziedzictwie": Cisza przed burzą?
W ostatnich odcinkach (838) emocje sięgały zenitu. Yaman wreszcie odkrył tożsamość człowieka, który uratował Idrisa, jednak zamiast ulgi, poczuł paraliżujący strach o bezpieczeństwo swoich bliskich. W tym samym czasie Nana, choć podekscytowana wizją ślubu, zaczęła przytłaczać się ogromem przygotowań. Najbardziej mroczne sceny rozgrywały się jednak w kryjówce Acara, który czerpał sadystyczną satysfakcję z torturowania Tuncy, sukcesywnie zwiększając mu dawki trucizny. Ferit, targany zazdrością o Ayse, postanowił działać na własną rękę, co może skończyć się tragicznie.
"Dziedzictwo" odcinek 839: Śmiertelne zagrożenie i gorzkie kłamstwa
Ferit decyduje się na desperacki krok i w pojedynkę staje do walki z bezwzględnymi gangsterami. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy policjantowi w trakcie wymiany ognia kończy się amunicja. Czy wyjdzie z tego cało? W międzyczasie Yaman, próbując przechytrzyć wroga, udaje się ze swoimi ludźmi na miejsce spotkania Trucizny. Jest kompletnie zaskoczony widokiem swojego wspólnika. Niestety, Trucizna w ostatniej chwili stosuje przebiegły fortel, dzięki któremu jego prawdziwa tożsamość pozostaje tajemnicą dla Yamana. Równie dramatycznie jest u Nany, która odkrywa, że narzeczony ją okłamał. Zamiast planować wesele, kobieta przelewa na papier swoje rozgoryczenie.
"Dziedzictwo" odcinek 840: Rzeźnia w przeszłości. Acar zamordował własnego syna
To, co wydarzy się w 840 odcinku, zmrozi krew w żyłach widzów. Ferit, nie zważając na niebezpieczeństwo, rzuca się w wir walki z przestępcami, by zagłuszyć szalejące w nim emocje. Kiedy Ayse odnajduje go nad jeziorem, policjant pęka i wyznaje, że wciąż ją kocha, a ból po rozstaniu jest nie do zniesienia. Tymczasem w rezydencji Kyrymlego rozgrywa się prawdziwy horror psychologiczny. Yaman nalega, by Acar dochodził do zdrowia pod jego dachem, nieświadomy zagrożenia. Widok szczęśliwej rodziny budzi w Truciźnie potworne demony. Mężczyzna przypomina sobie moment, w którym wpadł w szał i własnoręcznie wymordował swoją rodzinę, w tym ukochanego syna. Teraz, zaślepiony nienawiścią, za wszystkie swoje krzywdy obwinia Yamana i planuje krwawą zemstę.
"Dziedzictwo" odcinek 841: Atak na bezbronne dzieci
Wydaje się, że po chorobie Nany wszystko wraca do normy, ale to tylko cisza przed burzą. Poyraz zaprasza kobietę i małego Yusufa na śniadanie do piekarni. Nana, mimo wahań, zgadza się, choć stawia sprawę jasno – nie chce się angażować emocjonalnie. Matka Poyraza patrzy na ten układ z rosnącym niepokojem. Sielankę przerywa jednak dramatyczna wiadomość. Docierają informacje o ataku na dzieci. Poyraz bez wahania rzuca wszystko i rusza na ratunek, by zapobiec tragedii. Czy zdąży na czas?
Kiedy i gdzie oglądać serial "Dziedzictwo"?
Losy Yamana i Seher można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05. Opisywane powyżej, pełne napięcia odcinki 839, 840 i 841 zostaną wyemitowane w dniach 20-22 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami w porze emisji, Telewizja Polska udostępnia wszystkie epizody w serwisie TVP VOD.
O czym jest ten serial i kto w nim gra?
"Dziedzictwo" to poruszająca opowieść o dwóch siostrach, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się w dramatycznych okolicznościach. Po śmierci Kevser, Seher musi walczyć o opiekę nad jej osieroconym synem, 5-letnim Yusufem. Chłopiec trafia pod kuratelę surowego i bezwzględnego Yamana Kyrymlego. Od tego momentu rozpoczyna się walka o serce dziecka i nieoczekiwane uczucie, które rodzi się między wrogami.
W obsadzie serialu brylują tureckie gwiazdy:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako charyzmatyczny Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako waleczna Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako komisarz Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako policjantka Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin)