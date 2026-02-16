Dziedzictwo, odcinki 839-841. Acar wymordował własną rodzinę, teraz chce dopaść Yamana

Poprzednio w "Dziedzictwie": Cisza przed burzą?

W ostatnich odcinkach (838) emocje sięgały zenitu. Yaman wreszcie odkrył tożsamość człowieka, który uratował Idrisa, jednak zamiast ulgi, poczuł paraliżujący strach o bezpieczeństwo swoich bliskich. W tym samym czasie Nana, choć podekscytowana wizją ślubu, zaczęła przytłaczać się ogromem przygotowań. Najbardziej mroczne sceny rozgrywały się jednak w kryjówce Acara, który czerpał sadystyczną satysfakcję z torturowania Tuncy, sukcesywnie zwiększając mu dawki trucizny. Ferit, targany zazdrością o Ayse, postanowił działać na własną rękę, co może skończyć się tragicznie.

"Dziedzictwo" odcinek 839: Śmiertelne zagrożenie i gorzkie kłamstwa

Ferit decyduje się na desperacki krok i w pojedynkę staje do walki z bezwzględnymi gangsterami. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy policjantowi w trakcie wymiany ognia kończy się amunicja. Czy wyjdzie z tego cało? W międzyczasie Yaman, próbując przechytrzyć wroga, udaje się ze swoimi ludźmi na miejsce spotkania Trucizny. Jest kompletnie zaskoczony widokiem swojego wspólnika. Niestety, Trucizna w ostatniej chwili stosuje przebiegły fortel, dzięki któremu jego prawdziwa tożsamość pozostaje tajemnicą dla Yamana. Równie dramatycznie jest u Nany, która odkrywa, że narzeczony ją okłamał. Zamiast planować wesele, kobieta przelewa na papier swoje rozgoryczenie.

"Dziedzictwo" odcinek 840: Rzeźnia w przeszłości. Acar zamordował własnego syna

To, co wydarzy się w 840 odcinku, zmrozi krew w żyłach widzów. Ferit, nie zważając na niebezpieczeństwo, rzuca się w wir walki z przestępcami, by zagłuszyć szalejące w nim emocje. Kiedy Ayse odnajduje go nad jeziorem, policjant pęka i wyznaje, że wciąż ją kocha, a ból po rozstaniu jest nie do zniesienia. Tymczasem w rezydencji Kyrymlego rozgrywa się prawdziwy horror psychologiczny. Yaman nalega, by Acar dochodził do zdrowia pod jego dachem, nieświadomy zagrożenia. Widok szczęśliwej rodziny budzi w Truciźnie potworne demony. Mężczyzna przypomina sobie moment, w którym wpadł w szał i własnoręcznie wymordował swoją rodzinę, w tym ukochanego syna. Teraz, zaślepiony nienawiścią, za wszystkie swoje krzywdy obwinia Yamana i planuje krwawą zemstę.

"Dziedzictwo" odcinek 841: Atak na bezbronne dzieci

Wydaje się, że po chorobie Nany wszystko wraca do normy, ale to tylko cisza przed burzą. Poyraz zaprasza kobietę i małego Yusufa na śniadanie do piekarni. Nana, mimo wahań, zgadza się, choć stawia sprawę jasno – nie chce się angażować emocjonalnie. Matka Poyraza patrzy na ten układ z rosnącym niepokojem. Sielankę przerywa jednak dramatyczna wiadomość. Docierają informacje o ataku na dzieci. Poyraz bez wahania rzuca wszystko i rusza na ratunek, by zapobiec tragedii. Czy zdąży na czas?

Kiedy i gdzie oglądać serial "Dziedzictwo"?

Losy Yamana i Seher można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05. Opisywane powyżej, pełne napięcia odcinki 839, 840 i 841 zostaną wyemitowane w dniach 20-22 lutego 2026 roku. Dla tych, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami w porze emisji, Telewizja Polska udostępnia wszystkie epizody w serwisie TVP VOD.

O czym jest ten serial i kto w nim gra?

"Dziedzictwo" to poruszająca opowieść o dwóch siostrach, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się w dramatycznych okolicznościach. Po śmierci Kevser, Seher musi walczyć o opiekę nad jej osieroconym synem, 5-letnim Yusufem. Chłopiec trafia pod kuratelę surowego i bezwzględnego Yamana Kyrymlego. Od tego momentu rozpoczyna się walka o serce dziecka i nieoczekiwane uczucie, które rodzi się między wrogami.

W obsadzie serialu brylują tureckie gwiazdy:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako charyzmatyczny Yaman)

(jako charyzmatyczny Yaman) Sıla Türkoğlu (jako waleczna Seher)

(jako waleczna Seher) Berat Rüzgar Özkan (jako mały Yusuf)

(jako mały Yusuf) Gülderen Güler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Melih Özkaya (jako komisarz Ali)

(jako komisarz Ali) Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

(jako Ziya) İpek Arkan (jako policjantka Duygu)

(jako policjantka Duygu) Seda Dadaşova (jako Yasemin)