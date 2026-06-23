Przez długi czas Nana unikała bezlitosnego gangstera Trucizny, który zagrażał jej i małemu Yusufowi. Bezpieczny azyl znalazła u bliskich Poyraza. Mężczyzna darzył ją głębokim uczuciem, o którym głośno nie mówił, ale ostatecznie zabił zbrodniarza, by ratować ukochaną. Kiedy Nana chciała wyjechać, by rozpocząć nowe życie, spotkała ją kolejna tragedia. Przez złośliwy donos Sibel została aresztowana za pobyt bez odpowiednich dokumentów. Ferit starał się pomóc, ale prokurator Sinan rozłożył ręce, a przerażona kobieta zwróciła się z dramatycznym apelem do Poyraza.

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"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 958: Nana robi wszystko, aby uniknąć deportacji

Gdy deportacja staje się niemal pewna, zrozpaczona Nana nie widzi innego wyjścia i decyduje się na ryzykowny ruch. Rozpoczyna ucieczkę, po uprzednim oswobodzeniu się z kajdanek w szpitalnej sali. Jej wymknięcie się z placówki zostaje jednak błyskawicznie powstrzymane przez policjantkę Czarną, która nie daje za wygraną.

Gdy do Poyraza docierają wieści o przerwanej ucieczce, zaczyna działać. Mężczyzna, który nie wahał się zaryzykować życia w walce z Trucizną, mierzy się teraz z niezwykle trudnym wyzwaniem. Przeszukuje kodeksy i paragrafy w nadziei na znalezienie jakiegokolwiek prawnego wybiegu, by zablokować proces deportacyjny i zatrzymać ukochaną w Turcji.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani mogą śledzić produkcję "Dziedzictwo" na antenie TVP1 we wszystkie dni tygodnia o godzinie 16:05. Najnowszy, 958. epizod, pojawi się w ramówce w środę, 24 czerwca 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję telewizyjną, mogą nadrobić odcinki, korzystając z platformy TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie materiały.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, córkach Yusufa, które mimo biednego życia, darzą się uczuciem. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za dziedzica rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, którego nazywa Yusuf po ojcu. Po śmierci męża i poważnej chorobie, w ostatnich chwilach życia błaga Seher, by ta wzięła pod opiekę pięciolatka. Z powodu śmierci Kevser chłopiec trafia pod kuratelę chłodnego i ostrego Yamana, a Seher musi walczyć o odzyskanie siostrzeńca.

W rolach głównych grają:

Halil Ibrahim Ceyhan (Yaman)

Sıla Türkoğlu (Seher)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

Gülderen Güler (Kiraz)

Melih Özkaya (Ali)

Tolga Pancaroglu (Ziya)

İpek Arkan (Duygu)

Seda Dadaşova (Yasemin, siostra Duygu)