Co działo się wcześniej: Po tym jak Aynur zorientowała się w gierkach Sinana, postanowiła uciąć z nim relację, jednak ich drogi znów się skrzyżowały. Kobieta przez przypadek zgubiła klucze do mieszkania prokuratora, które niestety znalazł włamywacz. Kiedy okazało się, że z mieszkania zniknął drogocenny zegarek po zmarłym bracie, gosposia postanowiła podjąć wszelkie kroki, aby odzyskać tę cenną pamiątkę.

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Dziedzictwo odc. 952: Aynur ogłusza złodzieja

Ryzykowna interwencja zdesperowanej Aynur kończy się całkowitą klęską i zamknięciem w celi. Dziewczyna jest zdeterminowana, aby odzyskać cenny zegarek należący do Sinana. W tym celu decyduje się na złamanie prawa i niepostrzeżenie kopiuje z oficjalnych dokumentów policyjnych adres mężczyzny oskarżanego o kradzież. Gdy dociera pod wskazany adres, bez chwili zastanowienia atakuje mieszkańca i pozbawia go przytomności twardym przedmiotem. Aynur nie ma pojęcia, że ofiarą jej napaści jest w rzeczywistości naoczny świadek objęty ochroną w całkowicie innej sprawie. W efekcie zszokowana dziewczyna zostaje natychmiast ujęta przez przybyłych na miejsce policjantów i trafia do aresztu.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Turecki serial „Dziedzictwo” można oglądać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę najnowszego, 952. odcinka zaplanowano na czwartek, 18 czerwca 2026 roku. W przypadku, gdy przegapicie emisję telewizyjną, nic straconego. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i archiwalne, są dostępne w każdej chwili na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr – Seher i Kevser, córek Yusufa. Dziewczyny wychowują się w ubogiej, ale zgodnej rodzinie. Wszystko zmienia się, gdy Kevser bierze ślub z bogatym dziedzicem rodu Kyrymly. Z tego związku rodzi się syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, szczęście Kevser nie trwa długo. Kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na nieuleczalną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, aby zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod opiekę zimnego i bezdusznego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, by odzyskać prawo do opieki nad siostrzeńcem.

Obsada serialu:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu