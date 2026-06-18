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Co działo się wcześniej: Po tym jak Aynur zorientowała się w gierkach Sinana, postanowiła uciąć z nim relację, jednak ich drogi znów się skrzyżowały. Kobieta przez przypadek zgubiła klucze do mieszkania prokuratora, które niestety znalazł włamywacz. Kiedy okazało się, że z mieszkania zniknął drogocenny zegarek po zmarłym bracie, gosposia postanowiła podjąć wszelkie kroki, aby odzyskać tę cenną pamiątkę.
Dziedzictwo odc. 952: Aynur ogłusza złodzieja
Ryzykowna interwencja zdesperowanej Aynur kończy się całkowitą klęską i zamknięciem w celi. Dziewczyna jest zdeterminowana, aby odzyskać cenny zegarek należący do Sinana. W tym celu decyduje się na złamanie prawa i niepostrzeżenie kopiuje z oficjalnych dokumentów policyjnych adres mężczyzny oskarżanego o kradzież. Gdy dociera pod wskazany adres, bez chwili zastanowienia atakuje mieszkańca i pozbawia go przytomności twardym przedmiotem. Aynur nie ma pojęcia, że ofiarą jej napaści jest w rzeczywistości naoczny świadek objęty ochroną w całkowicie innej sprawie. W efekcie zszokowana dziewczyna zostaje natychmiast ujęta przez przybyłych na miejsce policjantów i trafia do aresztu.
"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?
Turecki serial „Dziedzictwo” można oglądać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę najnowszego, 952. odcinka zaplanowano na czwartek, 18 czerwca 2026 roku. W przypadku, gdy przegapicie emisję telewizyjną, nic straconego. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i archiwalne, są dostępne w każdej chwili na platformie streamingowej TVP VOD.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr – Seher i Kevser, córek Yusufa. Dziewczyny wychowują się w ubogiej, ale zgodnej rodzinie. Wszystko zmienia się, gdy Kevser bierze ślub z bogatym dziedzicem rodu Kyrymly. Z tego związku rodzi się syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, szczęście Kevser nie trwa długo. Kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na nieuleczalną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, aby zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod opiekę zimnego i bezdusznego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, by odzyskać prawo do opieki nad siostrzeńcem.
Obsada serialu:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu jako Seher
- Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako Ali
- Tolga Pancaroglu jako Ziya
- İpek Arkan jako Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu