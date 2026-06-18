Dziedzictwo, odcinek 952: Aynur trafi do aresztu po brutalnym ataku. Sinan wścieknie się na gosposię - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-18 16:18

Aynur ogłuszy mężczyznę, jednak okaże się, że to nie jest pospolity złodziej. Kobieta wplącze się w poważne kłopoty. Czy prokurator Sinan pomoże swojej gosposi i uchroni ją przed konsekwencjami? W trakcie przesłuchania niewiele zabraknie, by kobieta wybuchła płaczem. Oglądaj pełen niespodziewanych zwrotów akcji odcinek w czwartek, 4 czerwca. Sprawdź nasze szczegółowe streszczenie, aby dowiedzieć się, co jeszcze się wydarzy.

Co działo się wcześniej: Po tym jak Aynur zorientowała się w gierkach Sinana, postanowiła uciąć z nim relację, jednak ich drogi znów się skrzyżowały. Kobieta przez przypadek zgubiła klucze do mieszkania prokuratora, które niestety znalazł włamywacz. Kiedy okazało się, że z mieszkania zniknął drogocenny zegarek po zmarłym bracie, gosposia postanowiła podjąć wszelkie kroki, aby odzyskać tę cenną pamiątkę.

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Dziedzictwo odc. 952: Aynur ogłusza złodzieja

Ryzykowna interwencja zdesperowanej Aynur kończy się całkowitą klęską i zamknięciem w celi. Dziewczyna jest zdeterminowana, aby odzyskać cenny zegarek należący do Sinana. W tym celu decyduje się na złamanie prawa i niepostrzeżenie kopiuje z oficjalnych dokumentów policyjnych adres mężczyzny oskarżanego o kradzież. Gdy dociera pod wskazany adres, bez chwili zastanowienia atakuje mieszkańca i pozbawia go przytomności twardym przedmiotem. Aynur nie ma pojęcia, że ofiarą jej napaści jest w rzeczywistości naoczny świadek objęty ochroną w całkowicie innej sprawie. W efekcie zszokowana dziewczyna zostaje natychmiast ujęta przez przybyłych na miejsce policjantów i trafia do aresztu.

Aynur w ciemnym płaszczu i brązowej spódnicy klęczy przy ogłuszonym mężczyźnie leżącym na ziemi, trzymając rękę na jego klatce piersiowej. W tle widać wejście do budynku z marmurowymi schodami. Scena z serialu Dziedzictwo, o której więcej dowiesz się na portalu Super Seriale.
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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Turecki serial „Dziedzictwo” można oglądać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę najnowszego, 952. odcinka zaplanowano na czwartek, 18 czerwca 2026 roku. W przypadku, gdy przegapicie emisję telewizyjną, nic straconego. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i archiwalne, są dostępne w każdej chwili na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr – Seher i Kevser, córek Yusufa. Dziewczyny wychowują się w ubogiej, ale zgodnej rodzinie. Wszystko zmienia się, gdy Kevser bierze ślub z bogatym dziedzicem rodu Kyrymly. Z tego związku rodzi się syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, szczęście Kevser nie trwa długo. Kobieta zostaje wdową, a wkrótce potem zapada na nieuleczalną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, aby zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po odejściu Kevser mały Yusuf trafia pod opiekę zimnego i bezdusznego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, by odzyskać prawo do opieki nad siostrzeńcem.

Obsada serialu:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu jako Seher
  • Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
  • Gülderen Güler jako Kiraz
  • Melih Özkaya jako Ali
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya
  • İpek Arkan jako Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu
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