Aynur i Sinan od dłuższego czasu tłumią w sobie uczucia, nie potrafiąc o nich szczerze porozmawiać. Powoduje to u obojga ogromne zagubienie, a rosnące między nimi napięcie utrudnia im codzienne kontakty. Sprawę skomplikował Gurkan, który zaczął zabiegać o Aynur, co wywołało wściekłość i zazdrość u Sinana. Oliwy do ognia dolała także Lerzan, dawna przyjaciółka prokuratora, której intrygi jeszcze bardziej zepsuły relacje w domu. Dla Aynur tego było już za wiele. Chcąc ratować swój spokój, gosposia zdecydowała się na drastyczny krok.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Dziedzictwo” odc. 942: Aynur dowiaduje się o manipulacji

W 942. odcinku „Dziedzictwa” gosposia poznaje bolesną prawdę o działaniach prokuratora. Zszokowana Aynur przypadkiem podsłuchuje rozmowę Lerzan z jej narzeczonym. Ze zgrozą dowiaduje się, że kobieta wspólnie z Sinanem udawali związek, aby zagrać na jej emocjach. Urażona i dumna Aynur nie ma zamiaru uczestniczyć w takich intrygach, więc natychmiast rezygnuje z posady. Składając wypowiedzenie, stanowczo zapewnia zrozpaczoną Adalet, że jej noga już więcej nie postanie w domu prokuratora.

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"Dziedzictwo" - Kiedy i gdzie oglądać serial?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 942. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Jeśli przegapicie emisję w telewizji, przypominamy, że wszystkie odcinki serialu są dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - Fabuła i obsada

Fabuła skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Rodzina, choć uboga, wiedzie spokojne i szczęśliwe życie. Wszystko zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka bogatej rodziny Kyrymly. Wkrótce na świat przychodzi jej syn, któremu nadaje imię po ojcu. Niestety, niedługo potem kobieta traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga siostrę, by zajęła się jej małym synkiem. Po śmierci Kevser, chłopiec trafia pod opiekę zimnego i bezwzględnego Yamana. Seher nie poddaje się i rozpoczyna walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin

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