Poprzednie wydarzenia w „Dziedzictwie” (odcinek 938)

W poprzednim odcinku policjantka Ayse weszła w posiadanie kolejnych informacji kompromitujących Deryę. W efekcie Derya uznała ją za swoje największe zagrożenie. Trucizna dał Cansel jeszcze jedną możliwość na zrehabilitowanie się po ostatnim niepowodzeniu. Z kolei Poyraz, pogodzony wreszcie z własnymi uczuciami, napisał dla Nany list z wyznaniem miłości. Największy szok przeżyła jednak Aynur – dowiedziała się, że Lerzan chce zostać żoną prokuratora Sinana. Ten ruch ma ukryte drugie dno.

Dziedzictwo – streszczenie odcinka 939

Prokurator Sinan ma potężne wyrzuty sumienia i czuje wstręt do samego siebie, biorąc udział w przebiegłej intrydze wymyślonej przez Lerzan. Zakochana w nim Aynur z całych sił próbuje ukryć gigantyczną zazdrość. Zbieg okoliczności sprawia, że ta dwójka zostaje nagle zatrzaśnięta w jednym pokoju, co tylko dolewa oliwy do ognia.

W tym samym czasie zdesperowana Derya postanawia pójść na całość. Chce brutalnie pozbyć się Ayse, która depcze jej po piętach. Kobieta wie, że musi błyskawicznie zatuszować sprawę i zniszczyć wszelkie kompromitujące materiały, które zdołała zebrać policjantka.

Poyraz zbiera się na odwagę i przychodzi do Nany. Chce wyznać jej prawdę o swoich uczuciach. Sytuacja jednak wymyka się spod kontroli, gdy Nana z serdecznym uśmiechem mówi o ich wiecznej przyjaźni i zachęca go do zdobycia serca innej kobiety. Poyraz wpada we wściekłość, odpuszcza wyznanie miłosne i szybko odchodzi.

Z kolei przerażona Cansel toczy wewnętrzną walkę. Kobieta jest pod ścianą. Z obawy przed tym, że Trucizna wyda jej najmroczniejsze sekrety przed bliskimi, postanawia brnąć dalej w przestępcze układy.

Dziedzictwo – kiedy i gdzie oglądać? Emisja i VOD

Telewizja Polska emituje serial „Dziedzictwo” od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Nowy, 939. odcinek zostanie pokazany w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów na żywo, znajdą wszystkie odcinki tureckiej produkcji na platformie internetowej TVP VOD.

Dziedzictwo – opis serialu i obsada tureckiego hitu

Fabuła serialu skupia się na dwóch siostrach: Seher i Kevser, córkach Yusufa. Choć dorastają w skromnych warunkach, tworzą kochającą się rodzinę. Wszystko zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowego rodu Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu na imię Yusuf – po dziadku. Niestety, niedługo później zostaje wdową, a wkrótce zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim chłopcem. Po odejściu siostry, mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i bezwzględnego wuja Yamana. Seher robi wszystko, by odzyskać siostrzeńca i wychować go w normalnym środowisku.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.: