Dziedzictwo, odcinek 912: Cennet usłyszy szokujące wieści! Dowie się o zaręczynach Poyraza i Nany - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 912 - piątek, 8.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W najnowszej odsłonie "Dziedzictwa" (odc. 912) Nana i Poyraz będą robić wszystko, by pozbyć się obrączek założonych im przez Tekina. Problem w tym, że błyskotki utkną na ich palcach na dobre. Niezręczna sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy w warsztacie zjawi się Tekin, a chwilę później dołączą do niego Cennet oraz Cansel.

Jak można się domyślić, w 912. odcinku "Dziedzictwa" Poyraz niezwłocznie dokona prezentacji zebranych. Tekin natomiast wpadnie na pomysł, by młoda para bezzwłocznie podzieliła się swoim szczęściem z matką i bratową.

- Obwieściliście już dobrą nowinę? - dopyta z uśmiechem senior.

- Jaką? - zdziwi się Cennet.

Poyraz powie matce, że oświadczył się Nanie w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 912. odcinku "Dziedzictwa" Nana i Poyraz będą wyraźnie przeciwni pomysłowi Tekina i spróbują zniechęcić go do jego realizacji. Starszy pan jednak nie będzie miał zamiaru zrezygnować i w rezultacie sam wyjawi tajemnicę!

- To nic takiego - zacznie wymijająco Nana.

- Nie przesadzajmy - poprze ją Poyraz.

- Nie krępujcie się. Pokażcie obrączki, niech się ucieszą - rzuci zachęcająco Tekin.

W tej właśnie chwili, w 912. odcinku serialu "Dziedzictwo", Cennet poblednie z szoku. Poyraz, widząc, że nie ma już odwrotu, postanowi zmierzyć się z konsekwencjami. Poinformuje matkę o swoich zaręczynach z Naną. Zaskoczona seniorka nie wytrzyma napięcia i nagle opadnie bez sił.

- Poyraz? Co to ma znaczyć? - wykrztusi z siebie matka.

- Poprosiłem dziś Nanę o rękę - oznajmi jej syn.

- Co? Wy... Co zrobiłeś? - zapyta jeszcze Cennet, zanim straci przytomność.

Cennet nie wytrzyma po usłyszeniu radosnej nowiny w 912 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W dramatycznej scenie 912. odcinka "Dziedzictwa" Poyraz błyskawicznie rzuci się na pomoc mdlejącej matce, kierując przy tym przerażone spojrzenie na Nanę. Sytuacja stanie się napięta, gdyż Cennet przez dłuższą chwilę pozostanie nieprzytomna, uniemożliwiając jakikolwiek kontakt.

- Mamo! Proszę cię, to nic takiego - będzie próbował ją ocucić zrozpaczony syn.

Całe szczęście, w 912. odcinku "Dziedzictwa" Cennet w końcu otworzy oczy, co pozwoli Poyrazowi odetchnąć z ulgą. Przebudzenie matki nie przyniesie jednak radości z ogłoszonych zaręczyn, a sam Tekin wreszcie zda sobie sprawę, że chyba zbyt pospiesznie postanowił podzielić się z resztą dobrą nowiną.