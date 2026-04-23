Dziedzictwo, odcinek 904: Nowa miłość w serialu! Sinan ulega urokowi Aynur

"Dziedzictwo": Co wydarzyło się w poprzednim odcinku?

W 903. epizodzie tureckiej produkcji widzowie byli świadkami dramatycznych chwil z udziałem Nany, która o włos uniknęła trwałego kalectwa. Interwencja Şahina w ostatnim momencie powstrzymała Cansel przed obcięciem włosów śpiącej kobiecie. Tymczasem Derya rozpoczęła realizację swojego perfidnego planu i udając pokrzywdzoną przez los, zamieszkała u Ayse i Ferita, by ostatecznie zniszczyć ich małżeństwo. Z kolei relacja Aynur i Sinana nabrała głębi, gdy pomoc domowa zrozumiała, że szorstkie obycie mężczyzny to jedynie maska, pod którą ukrywa on dawne, bolesne rany.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Ayse podejrzewa Deryę o intrygę. Kłopoty w domu Ferita

Pod dachem Ayse i Ferita narasta trudne do zniesienia napięcie. Choć gospodyni początkowo z dobroci serca przyjęła Deryę, teraz zaczyna dostrzegać bardzo niepokojące sygnały. Uważnie analizując zachowanie prokuratorki, Ayse zauważa drobne kłamstwa i dziwne nawyki, które ewidentnie świadczą o ukrytych intencjach gościa. Kobieta powoli uświadamia sobie, że przeprowadzka Deryi to element chłodno skalkulowanej gry, a wcale nie zbieg nieszczęśliwych okoliczności. Otwarte pozostaje pytanie, czy Ferit weźmie pod uwagę przeczucia swojej żony, czy potraktuje je wyłącznie jako bezpodstawny atak chorobliwej zazdrości.

Sinan i Aynur. Zaskakujące uczucie prawnika w "Dziedzictwie"

Ogromne zmiany zachodzą również w dotychczasowym życiu Sinana. Chłodny i zdystansowany prawnik coraz wyraźniej ulega opiece, jaką na co dzień otacza go Aynur. Po tym, jak mężczyzna stracił przytomność, kobieta niezwykle troskliwie się nim zajęła, co ostatecznie przełamało jego wewnętrzne bariery. Choć na zewnątrz wciąż próbuje on udawać twardziela pozbawionego emocji, w głębi duszy widzi w swojej pomocy domowej kogoś absolutnie wyjątkowego. Sinan po raz pierwszy od bardzo dawna ma poczucie, że spotkał człowieka, któremu zależy na nim w sposób całkowicie bezinteresowny.

Poyraz ratuje Nanę. Zaskakująca decyzja w 904. odcinku "Dziedzictwa"

Sytuacja Nany staje się nie do zniesienia za sprawą Cansel i Cennet. Obie kobiety, całkowicie zaślepione zawiścią, robią dosłownie wszystko, by pozbyć się dziewczyny z rezydencji. Każdy obowiązek zlecany Nanie wiąże się z falą obrzydliwych upokorzeń, jednak ta znosi wszystko z niezwykłym opanowaniem, co doprowadza jej dręczycielki do białej gorączki. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Poyraz na własne uszy słyszy złośliwości płynące z ust siostry i matki. Zszokowany brutalnością własnych krewnych, natychmiast interweniuje. Mężczyzna wyciąga Nanę z tego toksycznego, pełnego nienawiści domu i proponuje jej posadę w swoim warsztacie stolarskim. Kobiety wpadają we wściekłość, widząc, jak ich ofiara ostatecznie wymyka się z rąk.

Kiedy i gdzie obejrzeć 904. odcinek serialu "Dziedzictwo"?

Fani tureckiej telenoweli mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów każdego dnia. Premiera 904. epizodu "Dziedzictwa" odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2026 roku, punktualnie o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Serial jest emitowany nieprzerwanie od poniedziałku do niedzieli. Widzowie, którzy z różnych powodów przegapią telewizyjną transmisję, nie mają jednak powodów do obaw. Wszystkie dotychczasowe, jak i bieżące odsłony produkcji są regularnie udostępniane w internecie, na oficjalnej platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Poznaj fabułę i obsadę

Główna oś fabuły skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, wychowywanych w skromnych warunkach przez ojca, Yusufa. Spokojne życie rodziny komplikuje się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka niezwykle wpływowej familii Kyrymly. Kobieta rodzi synka, któremu daje imię na cześć swojego ukochanego ojca. Niedługo potem tragicznie traci męża, a na domiar złego zapada na śmiertelną chorobę. Tuż przed śmiercią Kevser ze łzami w oczach błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim osieroconym dzieckiem. Po odejściu siostry mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego i brutalnego Yamana. Zrozpaczona Seher robi wszystko, co w jej mocy, by na zawsze odzyskać ukochanego siostrzeńca. W serialu występują:

• Halil Ibrahim Ceyhan grający postać Yamana

• Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher

• Berat Rüzgar Özkan występujący jako mały Yusuf

• Gülderen Güler w roli Kiraz

• Melih Özkaya portretujący komisarza Aliego

• Tolga Pancaroglu jako Ziya

• İpek Arkan odgrywająca policjantkę Duygu

• Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu