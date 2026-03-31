Dziedzictwo, odcinek 879: Cansel bezlitośnie wbije nóż w plecy Poyrazowi. Mroczna intryga przeciwko obrońcy Nany

"Dziedzictwo", odcinek 879: Emisja w sobotę, 4.04.2026 o 16.05 na antenie TVP1

Zbliżający się 879. epizod tureckiej produkcji "Dziedzictwo" przyniesie widzom potężną dawkę emocji, głównie za sprawą Cansel, która brutalnie odsłoni swoje prawdziwe oblicze. Kobieta zdecydowanie nie będzie zamierzała poprzestać wyłącznie na bezpośrednich atakach wymierzonych w bezbronną Nanę. Bratowa Poyraza najpierw wywoła ostrą awanturę ze swoim mężem Sahinem, a następnie zaangażuje się w potajemny spisek z tajemniczym Semihem.

Zaraz po burzliwej konfrontacji z małżonkiem, do zbulwersowanej Cansel zadzwoni jej nowy sojusznik. Semih błyskawicznie wyłapie z tonu jej głosu, że sytuacja w rezydencji mocno wymknęła się spod kontroli. Jego intuicja zadziała bezbłędnie, ponieważ kobieta faktycznie będzie silnie wzburzona ostatnimi wydarzeniami, choć ten stan wkrótce ustąpi miejsca chłodnej kalkulacji.

- Tak Semih - zacznie Cansel.

- Ktoś cię zdenerwował? Masz dziwny głos - zauważy mężczyzna.

- Poyraz sprowadził tu jakąś żebraczkę z dzieciakiem i całym workiem kłopotów. Postanowił im pomóc. Znasz go - zrelacjonuje mu kobieta.

- Jakby to on miał znaleźć lek na wszystkie nieszczęścia tego świata - skwituje Semih.

Poyraz nie odkryje spisku Cansel i Semiha w 879 odcinku "Dziedzictwa"

W trakcie tej samej rozmowy telefonicznej mężczyzna płynnie zmieni temat na kwestię, która stanowi główny cel ich potajemnych kontaktów. Semih wypyta wspólniczkę o rozwój ich tajnej intrygi, zastanawiając się, czy gospodarz domu nie zaczął niczego podejrzewać i węszyć wokół ich wspólnych spraw.

Zgodnie z wydarzeniami z 879. odcinka serialu "Dziedzictwo", spiskowcy mogą spać spokojnie, ponieważ Poyraz całkowicie zignoruje inne obowiązki. Mężczyzna poświęci każdą wolną chwilę na zapewnienie bezpieczeństwa Nanie oraz Yusufowi, nad którymi wciąż będzie wisiało śmiertelne zagrożenie ze strony bezwzględnego Trucizny i jego uzbrojonych popleczników.

- A ta druga sprawa? Drąży temat? - zainteresuje się.

- Nie, zajmuje się tylko swoimi gośćmi. W sumie dobrze. Ma zajętą głowę - uzna Cansel.

Cansel i Semih posuną się o krok dalej w 879 odcinku "Dziedzictwa"

Taki obrót wydarzeń w 879. odcinku "Dziedzictwa" wywoła ogromną satysfakcję u Semiha, który uzna to za idealną okazję do działania. Oboje dojdą do wniosku, że skupienie Poyraza na uciekinierach to dla nich doskonała zasłona dymna. Cansel z nieskrywanym entuzjazmem podejdzie do perspektywy realizacji kolejnego etapu ich planu, co będzie wiązało się z ich rychłym, bezpośrednim spotkaniem.

- To dobrze. Niedługo przyjadę i będziemy działać - zapowie Sehim.

- W ogień bym za tobą poszła. Mój ty cukiereczku - zapewni go Cansel, po czym jak gdyby nic w 879 odcinku serialu "Dziedzictwo" wróci do swoich wcześniejszych obowiązków z szerokim uśmiechem na twarzy.