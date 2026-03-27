Dziedzictwo, odcinek 877: Awantura w domu Poyraza! Cansel zaatakuje Nanę - ZDJĘCIA

Emisja 877. odcinka serialu "Dziedzictwo" - kiedy oglądać w TVP1?

W nadchodzącym, 877. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" dojdzie do nieoczekiwanej wizyty w pokoju Nany. Gdy drzwi gwałtownie się otworzą, Maryam będzie przekonana, że to mały Yusuf. Szybko jednak okaże się, że do pomieszczenia weszła bratowa Poyraza. Cansel natychmiast zaatakuje ranną opiekunkę, twierdząc, że bratanek Yamana zdradził jej wszystkie ich sekrety.

- Yusuf? - spyta Nana.

Zamiast chłopca usłyszy jednak głos intruza, który w mało wybredny sposób oznajmi jej, że wie o jej problemach.

- Nie, kochana. To Cansel. Doświadczona Cansel... Nie patrz tak na mnie. Wiem, jakie masz kłopoty - odpowie jej kobieta.

Zdezorientowana Maryam zażąda wyjaśnień, chcąc dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi kobiecie.

- O czym ty mówisz? Mów otwarcie - poprosi ją Maryam.

Cansel stwierdzi z przekonaniem, że wyciągnęła z chłopca informacje o ich prawdziwych zamiarach i tożsamości.

- Dowiedziałam się wszystkiego... Dziecko wyśpiewało mi, kim jesteście i jaki jest twój cel - odpowie jej Cansel.

Nana szybko przejrzy grę bratowej Poyraza w 877. odcinku "Dziedzictwa". Kolejne pytania uświadomią jej, że Cansel jedynie blefuje, a Yusuf zachował milczenie i nie wyjawił prawdy o ich sytuacji. To przyniesie opiekunce chwilową ulgę.

- Jaki jest nasz cel? Co ci powiedział? - dopyta ją Nana.

Bratowa mężczyzny rzuci w stronę Maryam oskarżenia o ucieczkę przed ojcem i próbę wykorzystania gościnności, nazywając ją przy tym oportunistką.

- Wiem, że uciekłaś od jego ojca. Znam takie jak ty. Znajdujesz sobie bezpieczne miejsce i próbujesz się zadomowić. Ty oportunistko! - wyrzuci jej kobieta.

Starcie Nany z Cansel w nowym 877. odcinku "Dziedzictwa"

Atak na chłopca mocno rozzłości Nanę w 877. odcinku serialu. Opiekunka wpadnie w furię i nie szczędzi gorzkich słów Cansel, zarzucając jej zastraszanie dziecka.

- Jakim prawem przesłuchiwałaś chłopca?! Co mu zrobiłaś?! - wścieknie się Maryam.

Cansel będzie bronić swoich metod, tłumacząc, że wobec milczenia Nany musiała zdobyć informacje od Yusufa.

- Twoje usta są zalane betonem, więc musiałam zapytać dziecko - wyjaśni jej Cansel.

Riposta Nany uderzy w czuły punkt ciężarnej Cansel. Maryam zacznie kwestionować jej predyspozycje do bycia matką po tym, jak potraktowała przestraszonego chłopca.

- Nie miałaś do tego prawa! Kto wie, jak go przestraszyłaś?! Jesteś w ciąży, prawda? Taką matką będziesz? - odgryzie się Nana.

Te słowa doprowadzą Cansel do wściekłości. Bratowa Poyraza krzyknie, by Maryam natychmiast opuściła ich dom, i spróbuje wyrzucić ją siłą z pokoju.

- Przyjęliśmy cię pod nasz dach, a ty śmiesz mnie pouczać?! Wynoś się z naszego domu, niewdzięcznico! - krzyknie bratowa Poyraza, po czym ją złapie, jakby sama chciała ją wyrzucić.

W samym środku awantury, w 877. odcinku "Dziedzictwa", pojawi się Poyraz. Mężczyzna zainterweniuje, powstrzymując bratową. Choć Cansel spróbuje się tłumaczyć, Poyraz nakaże jej opuszczenie pokoju, nie chcąc słuchać wymówek.

- Bratowo! - krzyknie Poyraz, na co Cansel natychmiast puści Nanę.

Próby usprawiedliwienia się nie przyniosą rezultatu. Gospodarz stanowczo przerwie Cansel i odprawi ją, zapowiadając rozmowę w późniejszym terminie.

- Ona powiedziała mi takie rzeczy… - zacznie tłumaczyć się jego bratowa, ale on nie odpuści - Wyjdź. Porozmawiamy później.

Reakcja Poyraza na awanturę w 877. odcinku "Dziedzictwa"

Cansel z wściekłością opuści pomieszczenie. Chwilę później w pokoju zjawi się Yusuf. Nana od razu zacznie wypytywać chłopca, czy bratowa Poyraza nie zrobiła mu krzywdy.

- Wybacz mi, kochanie. Już cię nie zostawię samego. Czy ta kobieta cię przestraszyła? Skrzywdziła cię? - obsypie go pytaniami, na które Yusuf przecząco pokręci głową.

Po tym incydencie, w 877. odcinku telenoweli "Dziedzictwo", Nana poczuje, że dłużej nie może zostać w domu Poyraza. Mężczyzna będzie starał się ją przekonać do zmiany zdania, podkreślając, że w obecnym stanie sobie nie poradzi. Maryam z początku przystanie na jego prośby. Jednak podsłuchana rozmowa domowników, z której jasno wyniknie, że nie są tam mile widziani, sprawi, że podejmie ostateczną decyzję o odejściu.