Dziedzictwo, odcinek 875: Poyraz odwoła randkę z Sibel! Dramatyczny finał poszukiwań Yusufa - ZDJĘCIA

Odcinek 875 serialu "Dziedzictwo". Poszukiwania zaginionego Yusufa

Zbliżający się epizod tureckiego hitu przyniesie widzom spore emocje. Główny bohater przypadkowo spotka zdesperowaną Nanę i natychmiast zdecyduje się udzielić jej wsparcia. Wiadomość o tajemniczym zniknięciu małego Yusufa sprawi, że mężczyzna całkowicie zrezygnuje z planowanej wcześniej romantycznej kolacji z Sibel. Poszukiwania bratanka Yamana pochłoną go bez reszty, ale ostatecznie przyniosą pozytywny skutek, ponieważ odnajdzie zgubę na lokalnym komisariacie.

Niestety, akcja ratunkowa nie obejdzie się bez komplikacji, a bohaterowie będą działać w pojedynkę. Wszystko przez pełne żalu oskarżenia Maryam, która wprost obwini towarzysza o sprowadzenie na chłopca śmiertelnego zagrożenia. Gdy mężczyzna bezpiecznie dotrze do dziecka, jego znajoma wpadnie w brutalne sidła bezwzględnego Szakala. Bandyta poważnie zrani kobietę, jednak w ostatniej chwili na miejscu zjawia się wybawca, ratując ją przed najgorszym losem.

20

Sibel zjawi się w domu Poyraza. Bohater nie docierze na randkę

Równolegle, w rodzinnym domu bohatera będą trwały intensywne przygotowania kulinarne, którymi zajmą się Cennet oraz Cansel. Siostra mężczyzny wybiegnie myślami w przyszłość, marząc już o hucznym weselu brata z Sibel. Kobieta będzie żyć w błogim przekonaniu, że romantyczne spotkanie pary toczy się zgodnie z planem. Jej optymizmu nie podzieli jednak matka, która instynktownie przeczuje zbliżające się kłopoty.

- Mamusiu, może już zaczniemy szukać sukienek na wesele? - zaproponuje jej synowa.

- Nie zapeszaj, córko... Daj Boże, żeby Poyraz wrócił z dobrą nowiną - sprowadzi ją na ziemię matka.

Kobieca intuicja okaże się w tym przypadku wyjątkowo trafna. Sielankową atmosferę nagle przerywie dźwięk dzwonka do drzwi, za którymi będzie stała wyraźnie przygnębiona Sibel. To ona przyniesie domownikom wieści z pierwszej ręki. Szybko wyjdzie na jaw, że zaplanowany wieczór zakończył się całkowitym fiaskiem.

- Czy Poyraz jest tutaj? - spyta Sibel.

- Nie… Myślałyśmy, że jest z tobą - odpowie Nazli.

- Sibel? Co się stało, córko? Gdzie jest Poyraz? - obsypie ją pytaniami jego matka.

- Chciałabym to wiedzieć... Nie przyszedł na spotkanie. Nie odbiera telefonu. Myślałam, że może wrócił tutaj… - wyzna im dziewczyna.

- Ale wyszedł na randkę z tobą! Ubrał się, powiedział, że idzie - wtrąci Cansel.

- Może się rozmyślił - powie smutno Sibel.

- To niemożliwe, córko... Poyraz zawsze dotrzymuje słowa. Może stało się coś nagłego? - wytłumaczy syna Cennet, po czym sama zacznie się o niego martwić. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że będzie to możliwe i wcale się nie pomyli - O Boże… Teraz i ja się martwię! Gdzie jest to dziecko?!

Dramatyczny powrót Poyraza. Sibel zobaczy ranną Nanę

Chwilę później w progu stanie poszukiwany mężczyzna, jednak jego widok wprawi wszystkich w osłupienie. Bohater będzie trzymał w ramionach nieprzytomną i mocno krwawiącą Nanę, a obok niego będzie stał ocalały Yusuf. Przerażone kobiety momentalnie stracą mowę na widok poplamionej krwią odzieży mężczyzny. Choć scena będzie wyglądać makabrycznie, sam Poyraz nie odniesie żadnych poważniejszych obrażeń w starciu.

- Jestem tutaj - powie im Poyraz.

Fani tureckiej produkcji będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo szczegółowe wyjaśnienie tego incydentu nastąpią dopiero w kolejnym epizodzie. Wtedy mężczyzna spróbuje wytłumaczyć swoje postępowanie przed niedoszłą partnerką. Przyszłość tej relacji stanie jednak pod ogromnym znakiem zapytania, zwłaszcza że sama zainteresowana straci nadzieję po zobaczeniu go w towarzystwie innej kobiety.