Dziedzictwo, odcinek 878: Yusuf powie wszystko Poyrazowi. Wielka tajemnica wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

Emisja 878. odcinka "Dziedzictwa" - Yusuf zdradzi Poyrazowi prawdę

W 878. epizodzie uwielbianego przez widzów serialu "Dziedzictwo" Poyraz ostatecznie dowie się, kim w rzeczywistości są jego tajemniczy goście. Mimo że Nana uparcie będzie milczeć na temat ich przeszłości, to właśnie mały Yusuf postanowi przerwać zmowę milczenia. Chłopiec będzie ufał Poyrazowi, ponieważ ten nie tylko uratuje ich przed oprychami Trucizny, ale też zapewni im bezpieczne schronienie. Yusuf postara się wytłumaczyć mężczyźnie, że oboje mają dobre intencje i nie są przestępcami.

- Nie jesteśmy źli. Źli są ci, którzy nas ścigają - rozpocznie swoje zwierzenia Yusuf.

- Nigdy nie myślałem, że jesteście źli - uspokoi go szybko Poyraz.

- Ale oni tak myślą - zauważy ze smutkiem dziecko.

- Moja rodzina? Nie znają was. Gdyby poznali też by was polubili - odpowiada Poyraz, a następnie w 878. odcinku "Dziedzictwa" prosi chłopca:

- Opowiadaj kim są ci ludzie. Powiedz, żebym mógł wam pomóc.

Yusuf ujawni tożsamość swoją i Nany w "Dziedzictwie" odc. 878

Początkowo w 878. odcinku "Dziedzictwa" Yusuf zawaha się, mając świadomość, że postępuje wbrew woli Nany. Jednak po krótkim namyśle zbierze się na odwagę i wyzna Poyrazowi absolutnie wszystko, zaczynając od ich prawdziwych imion.

- Najpierw muszę się do czegoś przyznać. Ale nie złość się. Raz cię okłamaliśmy - zacznie chłopiec.

- Tylko raz? W jakiej sprawie? - dopyta zaintrygowany mężczyzna.

- Nana nie jest moją mamą - wyzna Yusuf.

- A kim jest? - zdziwi się Poyraz.

- Moją opiekunką. Jestem Yusuf Kirimli, bratanek Yaman. Mój stryjek był znanym człowiekiem. On... - próbuje wyjaśnić dziecko, ale łamie mu się głos. W 878. odcinku "Dziedzictwa" gospodarz błyskawicznie łączy fakty:

- Nie żyje?

- Zabił go bardzo zły człowiek. Mówią na niego Trucizna. Było o tym w wiadomościach, ale wciąż w to nie wierzę. Może stryjek wróci, ale Nana mówi, że nie - wytłumaczy przygnębiony chłopiec.

Szokująca prawda o Truciźnie wyjdzie na jaw w "Dziedzictwie"

Dzięki tym słowom, w 878. odcinku "Dziedzictwa" w głowie Poyraza wszystkie elementy układanki trafią na swoje miejsce. Mężczyzna uświadomi sobie, z jak niebezpiecznym człowiekiem mają do czynienia i będzie zszokowany bestialstwem Trucizny.

- To ten Trucizna was ściga? - upewni się Poyraz.

- Nana mnie przed nim obroni. Bardzo mnie kocha. Dlatego stryjek powierzył jej opiekę nade mną. Tylko nie mów jej, że ci to powiedziałem, bo będzie zła - zacznie błagać Yusuf.

- Nie martw się, to męska rozmowa - zaręczy mężczyzna, po czym pyta dalej:

- A ten zły człowiek Trucizna. Czego od ciebie chce?

- Nie wiem. Już raz mnie porwał. Zrobił mi zastrzyk i uśpił. To było straszne - wspomni przerażone dziecko.

- A to psychopata! - skwituje oburzony Poyraz.

- Boję się, że zabije Nanę. A mnie zrobi coś złego - podzieli się swoimi obawami chłopiec.

- Nic się nie bój - pocieszy go gospodarz.

- Gdyby nie ty, już by nas znalazł - stwierdzi z wdzięcznością Yusuf.

- Nie bój się - powtórzy stanowczo Poyraz. W 878. odcinku "Dziedzictwa" dotrzyma on słowa i nie wyjawi Nanie tajemnicy chłopca, a co ważniejsze, postanowi bronić ich oboje za wszelką cenę.