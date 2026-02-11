Dziedzictwo, odcinek 836: Nana opóźni ślub z Yamanem! Dopadną ją wątpliwości - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-02-11 15:14

W 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanowi opóźnić swój ślub z Yamanem. Wszystko przez to, że naczyta się w Internecie, że tuż po nim Kirimli przestanie ją kochać tak, jak wcześniej. A Maryam za wszelką cenę nie będzie chciała do tego dopuścić. I z tego względu w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdecyduje się przesunąć ich ślub na mocno odległy termin, czym kompletnie zszokuje swojego narzeczonego! Tym bardziej, że nie będzie miał pojęcia, co tak naprawdę będzie nią kierować! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Dziedzictwo" odcinek 836 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" uśmiechnięta Nana wejdzie do gabinetu Yamana z wazonem kwiatów, czym przerwie jego przemyślenia na temat tego, kto był sprzymierzeńcem Idrisa. Oczywiście, Kirimli o niczym nie powie swojej narzeczonej, tak samo jak ona nie piśnie mu słowem o swoich przemyśleniach pod kątem ich ślubu!

- To dla mnie? - spyta zaskoczony Yaman.

- Oczywiście. Nie mów, że kwiaty nie są dla ciebie. Kwiaty są silne, wytrzymują chłód. Czuję się teraz tak samo, wiesz? Ten drań nie żyje. Ciemność i chłód odeszły, nadeszła wiosna. To koniec, prawda? - upewni się Nana.

- To koniec, nie martw się - zapewni ją ukochany, choć to co wcale nie będzie prawdą . Jednak Kirimli nie będzie chciał, aby o tym myślała. Zwłaszcza, że w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie mieć na głowie inne sprawy - A zrobiłaś to, o co cię prosiłem? Miałaś przemyśleć datę ślubu.

Nanę dopadną obawy przed ślubem z Yamanem w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" twarz Nany posmutnieje, a w jej oczach pojawi się strach i niepokój. Jednak Maryam nie zdradzi swojemu narzeczonemu, co odpowiada za jej nagłą zmianę nastroju. Szczególnie, że sam także o to nie zapyta.

- Mówiłeś to poważnie? - upewni się Maryam.

- Czy wyglądam, jakbym żartował? Do jutra podasz mi datę - zdenerwuje się Yaman.

- Dobrze - odpowie, po czym odstawi wazon z kwiatami i niemal wybiegnie z gabinetu.

W 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam znów sięgnie po telefon, a przeczytane artykuły tylko spotęgują jej strach, że po ślubie Yaman już nie będzie jej kochał tak jak przed nim. I choć jeden z nich da jej nadzieję na to, że tak źle nie będzie, to jednak ostatecznie jej nie przekona!

- "Ślub jest zabójcą miłości", "Obowiązki nałożone na barki par zabijają uczucia. Miłość w małżeństwie staje się nawykiem", "Tak, małżeństwo niszczy zauroczenie, ale przynosi coś cennego - miłość" - przeczyta Nana, po czym stwierdzi - To jest dobre, ale reszta jest zła... Nie chcę, żeby to uczucie zostało złamane.

Yaman nie zgodzi się przesunąć daty ślubu z Naną w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że jeszcze w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wróci do Yamana z wyznaczoną datą ślubu, czym mocno go zszokuje. A to dlatego, że Maryam zechce przesunąć go aż za rok, czym sprawi, że Kirimli zacznie z niej kpić. Jednak jego ukochana tego nie zrozumie i podąży za tym tropem. Ale wówczas Yaman już skończy tę zabawę i w efekcie sam wyznaczy odpowiedni termin!

- Przygotujemy wszystko w spokoju... W pośpiechu kryje się diabeł - zacznie przekonywać go ukochana.

- Masz rację... Niech ślub odbędzie się za trzy lata. Rok to za mało na przygotowania - zakpi z niej Yaman.

- Tak! W ciągu roku możemy nie zdążyć... Macie tyle tradycji, a ja chcę, żeby wszystkie zostały dopilnowane. Ciocia musi być zadowolona - zgodzi się radośnie Nana.

- Ślub odbędzie się za miesiąc! Ustalimy termin tak szybko, jak to możliwe - powie stanowczo Kirimli, po czym tym razem w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo", to on wyjdzie.

