Dziedzictwo, odcinek 836: Nana opóźni ślub z Yamanem! Dopadną ją wątpliwości - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 836 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" uśmiechnięta Nana wejdzie do gabinetu Yamana z wazonem kwiatów, czym przerwie jego przemyślenia na temat tego, kto był sprzymierzeńcem Idrisa. Oczywiście, Kirimli o niczym nie powie swojej narzeczonej, tak samo jak ona nie piśnie mu słowem o swoich przemyśleniach pod kątem ich ślubu!

- To dla mnie? - spyta zaskoczony Yaman.

- Oczywiście. Nie mów, że kwiaty nie są dla ciebie. Kwiaty są silne, wytrzymują chłód. Czuję się teraz tak samo, wiesz? Ten drań nie żyje. Ciemność i chłód odeszły, nadeszła wiosna. To koniec, prawda? - upewni się Nana.

- To koniec, nie martw się - zapewni ją ukochany, choć to co wcale nie będzie prawdą . Jednak Kirimli nie będzie chciał, aby o tym myślała. Zwłaszcza, że w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie mieć na głowie inne sprawy - A zrobiłaś to, o co cię prosiłem? Miałaś przemyśleć datę ślubu.

Nanę dopadną obawy przed ślubem z Yamanem w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" twarz Nany posmutnieje, a w jej oczach pojawi się strach i niepokój. Jednak Maryam nie zdradzi swojemu narzeczonemu, co odpowiada za jej nagłą zmianę nastroju. Szczególnie, że sam także o to nie zapyta.

- Mówiłeś to poważnie? - upewni się Maryam.

- Czy wyglądam, jakbym żartował? Do jutra podasz mi datę - zdenerwuje się Yaman.

- Dobrze - odpowie, po czym odstawi wazon z kwiatami i niemal wybiegnie z gabinetu.

W 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam znów sięgnie po telefon, a przeczytane artykuły tylko spotęgują jej strach, że po ślubie Yaman już nie będzie jej kochał tak jak przed nim. I choć jeden z nich da jej nadzieję na to, że tak źle nie będzie, to jednak ostatecznie jej nie przekona!

- "Ślub jest zabójcą miłości", "Obowiązki nałożone na barki par zabijają uczucia. Miłość w małżeństwie staje się nawykiem", "Tak, małżeństwo niszczy zauroczenie, ale przynosi coś cennego - miłość" - przeczyta Nana, po czym stwierdzi - To jest dobre, ale reszta jest zła... Nie chcę, żeby to uczucie zostało złamane.

Yaman nie zgodzi się przesunąć daty ślubu z Naną w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że jeszcze w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wróci do Yamana z wyznaczoną datą ślubu, czym mocno go zszokuje. A to dlatego, że Maryam zechce przesunąć go aż za rok, czym sprawi, że Kirimli zacznie z niej kpić. Jednak jego ukochana tego nie zrozumie i podąży za tym tropem. Ale wówczas Yaman już skończy tę zabawę i w efekcie sam wyznaczy odpowiedni termin!

- Przygotujemy wszystko w spokoju... W pośpiechu kryje się diabeł - zacznie przekonywać go ukochana.

- Masz rację... Niech ślub odbędzie się za trzy lata. Rok to za mało na przygotowania - zakpi z niej Yaman.

- Tak! W ciągu roku możemy nie zdążyć... Macie tyle tradycji, a ja chcę, żeby wszystkie zostały dopilnowane. Ciocia musi być zadowolona - zgodzi się radośnie Nana.

- Ślub odbędzie się za miesiąc! Ustalimy termin tak szybko, jak to możliwe - powie stanowczo Kirimli, po czym tym razem w 836 odcinku serialu "Dziedzictwo", to on wyjdzie.

