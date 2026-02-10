Panna młoda, odciek 24: Hancer zakocha się w prawniku Cihana? Będzie myślał, że żona go zdradziła - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 24 – poniedziałek, 16.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Engin w 24 odcinku serialu "Panna młoda" zatrzyma samochód przed komisariatem. Hancer wyskoczy z auta i niemal biegiem wbije się do środka. Jej serce będzie waliło jak oszalałe, napięcie i stres po ostatnich wydarzeniach z Cihanem będą odczuwalne w każdej sekundzie.

Derya wściekła na Hancer w 24 odcinku "Panna młoda"

— Gdzie jest mój brat?! — zapyta Hancer zdyszanym głosem, rozglądając się po korytarzu.

— W środku, składa zeznania — odpowie Derya chłodno, a jej wzrok zatrzyma się na torbie, którą Hancer trzyma w dłoni. Bez pytania rozsunie zamek i zastygnie.

— Gdzie są pieniądze?! — wybuchnie, a w głosie zabrzmi czysta furią.

— Wyszłam z domu w pośpiechu — odpowie Hancer, broniąc się. — Czy powinnam była zabrać cudze pieniądze?!

— Powinnaś była! — syknie Derya. — Twój brat jest tutaj przez te długi! Szpital, policja… mam dość! Jeśli tobie nie zależy, to mi tym bardziej!

Słowa Deryi uderzą Hancer jak policzek. Jej oczy wypełnią się łzami. Kilka metrów dalej Engin będzie rozmawiał z policjantem, a Derya podejrzliwie spojrzy na Hancer.

— Czy to prawnik Develioglu? — zapyta. — Cihan wysłał swojego prawnika, żeby wyciągnąć twojego brata z kłopotów?

— Przyjechaliśmy razem — odpowie Hancer cicho.

Z jej wyjaśnienia wyniknie, że Hancer nadal nie pogodziła się z Cihanem, a Engin działa tylko z dobrego serca, by pomóc bratu Hancer. Derya nie będzie pewna, czy wierzyć w tę wersję wydarzeń. Po wyjściu z komisariatu Engin podejmie się rozmów z wierzycielami Cemila, aby zapewnić mu chwilowy spokój i bezpieczeństwo finansowe. Hancer poczuje ulgę, choć wciąż będzie pełna niepewności.

W międzyczasie Beyza odwiedzi pusty pokój Hancer. Będzie się cieszyć jej nieobecnością, dotykając śnieżnobiałej sukni ślubnej i czarnej torby, sprawdzając, co Hancer zostawiła po sobie.

Cihan dostanie dowody na zdradę Hancer w 24 odcinku "Panny młodej"?

Tymczasem Cihan, w rezydencji, otrzyma zdjęcia Hancer i Engina z komisariatu. Jego serce zatrzyma się na moment, a potem wybuchnie gniewem, nie będzie wiedział, czy to prawdziwa zdrada, czy tylko domniemanie. Hancer po powrocie z komisariatu spotka się z Cemilem i Deryą. Chociaż brat odzyska wolność, Hancer nadal poczuje ciężar odpowiedzialności i zagrożenia.

— Nie żartuj tak więcej, Deryo — powie Cemil. — Serce mi prawie stanęło.

— Hancer po prostu się bała — wyjaśni Derya, udając troskę. — Spakowała rzeczy na wszelki wypadek.

W 24 odcinku widzowie zobaczą, jak napięcie między bohaterami narasta: Hancer będzie bliska z Enginem, Cihan zacznie kwestionować lojalność żony, a Beyza będzie kontynuować swoją grę, podsycając chaos i zazdrość. Wszystko to będzie prowadzić do emocjonalnego punktu kulminacyjnego, który zadecyduje o dalszych losach małżeństwa Develioglu.