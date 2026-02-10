Dziedzictwo, odcinek 830: Wyjątkowa niespodzianka dla Yamana! Tak Nana odwdzięczy mu się za wszystko, co dla niej zrobił - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 830 - środa, 11.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanowi odpłacić się Yamanowi za wszystko, co dla niej zrobił. W tym przede wszystkim za wyjątkowe i jej wymarzone oświadczyny nad morzem, a następnie także i zaręczyny w gronie wszystkich jej bliskich. I teraz sama postanowi zrobić coś wyłącznie dla niego.

W 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zabierze swojego zapracowanego i świeżo upieczonego narzeczonego nad wybrzeże, czym mocno go zdziwi. Jednak dla Yamana będzie to dopiero początek zaskoczeń! A na kolejne wcale nie będzie musiał długo czekać!

- Co tu robimy? - spyta ją Yaman.

- Wiesz co nic. Nie potrafisz nic nie robić, prawda? Od dziecka robisz coś dla tych, których kochasz. Po prostu przeżyjemy ten czas i po raz pierwszy przez cały dzień nie zrobisz nic - wyjaśni mu Nana.

Nana poruszy Yamana w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tym bardziej, że sam w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie przestanie drążyć. A z każdym kolejnym planem ukochana będzie zaskakiwać go jeszcze bardziej. Aż w końcu trafi w sedno!

- Ale co będziemy robić? - dopyta Kirimli.

- Będziemy oddychać. Tylko tyle. Oboje tego potrzebujemy. Będziemy patrzeć sobie w oczy, słuchać śpiewu ptaków i szumu wiatru - doda Maryam.

- Co jeszcze? - Yaman nie odpuści.

- Będziemy wdychać zapach lasu. A potem podziękuję Bogu za to... że cię do mnie przyprowadził - wyzna Nana, czym w końcu w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie go mieć - Piękny plan...

Nana i Yaman zbliżą się do siebie w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman zbliży się do Nany i nachyli się, aby ją pocałować. Narzeczeni przybliżą się do siebie, a następnie przystąpią do realizacji planu Maryam na ten dzień, w trakcie której początkowo nikt i nic im nie przeszkodzi, bo jego narzeczona już o to zadba! I dzięki temu w 830 odcinku serialu "Dziedzictwo" zakochani ponownie się do siebie zbliżą i to nawet mimo finalnych drobnych przeciwności losu!

