Dziedzictwo, odcinek 690: Brutalny atak na Nanę. Uprowadzona stanie się jedynie „towarem” w rękach oprawców – ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 690 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W odcinku 690. serialu „Dziedzictwo" Idris pokaże, co czuje do Nany. Brat z zimną krwią zaplanuje morderstwo własnej siostry...

Nana zostanie porwana w drodze na spotkanie z Pinar w 690. odcinku „Dziedzictwa"

W serialu „Dziedzictwo” zakup przez Nanę biletu na samolot do Berlina dla jej przyjaciółki Pinar doprowadziło do nieporozumienia, a potem omal nie skończy się tragedią. Znalazłszy go, Yaman obawiał się, że jego podopieczna chce odejść. Nana wyjaśniła, że bilet to prezent dla Pinar, a ona chce zostać z nim i Yusufem. To samo powiedziała ciotce Kirimliego, Akce. W 690. odcinku „Dziedzictwa" Nana zaplanuje spotkanie z Pinar, która przyjedzie do Stambułu.

Idris zdecydowany, by zabić Nanę w odcinku 690 serialu „Dziedzictwo"

W odcinku 690. serialu „Dziedzictwo" Yaman zadecyduje, że na spotkanie z Pinar zawiezie ją jego szofer. W ich samochód wjedzie inne auto i między kierowcami wywiąże się sprzeczka. W jej trakcie nagle stanie przed dziewczyną obcy mężczyzna i zacznie żywo gestykulować:

- Żona zaczęła rodzić. Utknęliśmy w korku, nie wiem, co mam zrobić! Proszę iść do niej i zaczekać, a ja wezwę karetkę.

Nana zapowie szoferowi, że zaraz wróci i zniknie z nieznajomym mężczyzną. Okaże się, że to pułapka zastawiona przez jej brata Idrisa. Po ciosie z tyłu dziewczyna padnie nieprzytomna na asfalt i ocknie się dopiero w samochodzie porywaczy. Tymczasem szofer dopiero po dłuższej chwili zauważy jej brak i powiadomi wściekłego Yamana, który z kolei zaalarmuje Ferita.

W kryjówce Idris, słysząc o dostarczeniu żywej „przesyłki”, powie wspólnikowi Ahmedowi:

- Zapomniałaś o nas, siostrzyczko i żyłaś beztrosko. Ale ja wróciłem. Do ciebie. Nie wpuścili mnie do piekła, więc ja urządzę ci piekło na ziemi.

Ferit odkryje, że mężczyzna, który wciągnął Nanę w pułapkę, to wielokrotnie karany Gryzoń. On w tym samym czasie zwiąże odurzoną eterem dziewczynę w kryjówce i zadzwoni do Ahmeda:

- Jesteśmy w magazynie. Twój „towar” czeka.

Kiedy Idris tam dotrze, wyceluje rewolwer w głowę siostry i powie:

- Zrujnowałaś mi życie. Zabiłaś mnie. Teraz moja kolej. Pozdrów Aziza.