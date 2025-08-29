Dziedzictwo. Wojna o Nanę między Yamanem a Luką. Ayse odtrąci Ferita - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 673 - poniedziałek, 01.09.2025, o godz. 16.05 w TVP

Podejrzliwy Yaman przejdzie samego siebie, kiedy przeszuka walizkę Luki. Natrafi w niej na dokumenty, które on ponoć zgubił. Ale konsekwencje rewizji będą zupełnie inne, niż takie, o których zamarzy Kirimli. Ferit spróbuje obudzić w Ayse wspomnienia ich szczęśliwej przeszłości, ale ona zachowa się lodowato.

Blamaż Yamana w 673. odcinku „Dziedzictwa"

W 673. odcinku „Dziedzictwa" wystrojona Nana i Luka wyjdą razem na kolację. Pod pretekstem spotkania biznesowego zjawi się tam również Yaman i cały czas będzie się nieprzyjemnie przyglądać parze zza stolika nieopodal.

– Nie przypadłem mu do gustu. Może jest o ciebie zazdrosny – stwierdzi Luka.

Nana zaprzeczy:

– Kirimli nie potrafi być zazdrosny. On nie ma uczuć. Przynajmniej nie takich, jakie mają normalni ludzie.

Yaman wreszcie przysiądzie się do ich stolika nieproszony i zacznie wypytywać Lukę o jego interesy, rujnując Nanie radość ze spotkania. Kiedy dziewczyna pójdzie do toalety, Luka stwierdzi chłodno:

– Nie jesteś tu, bo lubisz tę restaurację. Ani ich jedzenie. Ani mnie.

Yaman nie zaprzeczy:

– Dla mnie liczy się jedno – bezpieczeństwo Nany. I zrobię wszystko, co konieczne, żeby je jej zapewnić.

Ich wojna właśnie się rozpoczęła!

Yaman wróci do rezydencji, zadzwoni do Ferita i poprosi go o prześwietlenie Luki. A potem przeszuka jego walizkę! Znajdzie w niej jego rzekomo zgubione dokumenty. Kiedy usłyszy głosy Nany i Luki w hallu, zbiegnie wściekły na dół i wrzaśnie:

– Dlaczego skłamałeś?! Kim jesteś i czego tu szukasz?! Powiedziałeś, że zgubiłeś dokumenty! To co to jest?!

Zamacha Luce paszportem przed oczami. A on będzie wstrząśnięty:

– Ty… Grzebałeś w moich rzeczach?!

– Dowiedziałem się, że nie zgłosiłeś zaginięcia dokumentów. Wszedłem do twojego pokoju. Powiedz wprost – jaki jest twój prawdziwy cel? - zażąda odpowiedzi Yaman.

Nana przerwie to dochodzenie:

– Co ty mówisz? Co ty wyprawiasz?! Dokumenty przywieźli kurierem, zanim wyszliśmy na kolację! Luka nie kłamie! Nadal mu nie wierzysz. Przecież ustaliliśmy, że zaufanie jest podstawą.

Luka pójdzie się spakować, ale Yaman go zatrzyma. Przeprosi i poprosi, by został. A to nie znaczy, że teraz będzie mu ufał. O nie! Musi mieć go blisko, żeby móc kontrolować, co robi.

Ayse nie będzie miała ochoty na powrót do przeszłości w 673. odcinku „Dziedzictwa"

W 673. odcinku „Dziedzictwa" Ayse zajmie się chorym Feritem. Na przeziębienie najlepsza jest zupa i taką dostanie od niej niedomagający były mąż. Zaleje go fala wspomnień:

– Zaraz po naszym ślubie też poważnie zachorowałem, pamiętasz?

– Tak. Miałeś wysoką gorączkę… strasznie się wtedy bałam – odpowie Ayse.

– Przesadzałem, prawda? Rozchorowałem się, ale było warto. Wszystko wtedy było takie proste. Takie… piękne. Chciałbym móc wrócić do tamtych dni. Do czasów, kiedy byłaś ze mną. Nigdy o tobie nie zapomniałem, Ayse. Ty też to pamiętasz. Te wspólne chwile, naszą miłość. Może jeśli tylko przypomnisz sobie, jak bardzo byliśmy szczęśliwi… może wtedy nasze ręce znowu…

Ale ona odtrąci jego dłoń:

– Niczego nie zapomniałam. I nie martw się, pamiętam wszystko bardzo dobrze. Między nami nie ma nic nowego – jest tylko przeszłość. Niestety czas mija, Ferit, a razem z nim wszystko się zmienia. Może smak tej zupy pozostał taki sam, ale my już nie.

– Ayse, proszę, posłuchaj… – poprosi Ferit.

– Jest już za późno. Dobranoc – Ayse wyjdzie z kuchni.