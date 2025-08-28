Dziedzictwo, odcinek 672: Ayse przekona się o miłości Ferita. Yaman zdemaskuje Lukę? – ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 672 - niedziela, 31.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

Znalezisko w domu Ferita bardzo wzruszy Ayse. Przypomni wspólną przeszłość i szczęście. Otrząśnie się jednak ze wspomnień i zdecyduje, że tamten rozdział życia jest już zamknięty. Przecież ją zdradził! Mimo porządków Feritowi i Volkanowi nie uda się pozbyć pcheł, więc Ayse zaprosi ich do domu. Dla Ferita będzie to szansa na zbliżenie się do niej. Po tym, co Yaman usłyszy zza niedomkniętych drzwi, spowoduje, że zleci Feritowi prześwietlenie Luki, któremu nie ufa za grosz. Musi go zdemaskować!

Ayse znajdzie dziennik Ferita w 672. odcinku „Dziedzictwa"

W 672. odcinku „Dziedzictwa" Ayse, sprzątając u Ferita i Volkana, znajdzie dziennik, w którym rozpozna charakter pisma Ferita. Otworzy go i przeczyta jeden z wpisów:

(…) minęło tyle czasu, odkąd ostatni raz chwyciłem za pióro. Może zastanawiasz się, gdzie zniknął ten łobuz przez te sześć lat? Cóż… przez większość z nich nie miałem nic do powiedzenia. Aż do dzisiaj. Dzisiaj zobaczyłem Ayse. Myśl o tym, że moglibyśmy być znowu razem, rozsadza mi serce. Tęskniłem za jej uśmiechem. Nawet za tym spojrzeniem, którym potrafiła mnie zamrozić w sekundę. Pracujemy teraz razem. I co więcej – jesteśmy sąsiadami. (…) wciąż ją kocham. Jak szalony.

Te słowa bardzo ją wzruszą. Kiedy w drzwiach stanie Ferit, wytłumaczy mu, że – zgodnie z prawdą – dziennik wypadł na podłogę w trakcie jej sprzątania.

– Nie znałam cię z tej strony. Może… najlepiej odłóż go w bezpieczne miejsce. Wygląda na to, że zawiera zbyt wiele osobistych tajemnic – powie.

Ponieważ Feritowi i Volkanowi nie uda się pozbyć pcheł, Ayse zaproponuje im nocleg.

W 672. odcinku „Dziedzictwa" Yaman nabierze przekonania, że Luka wszystkich oszukuje

W 672. odcinku „Dziedzictwa" Yaman będzie bacznie obserwował Lukę, przekonany, że nie jest tym, za kogo się podaje. Podsłucha jego rozmowę przez telefon:

– Nana nic nie wie. Wiesz, że praca i spotkanie to tylko przykrywka. Mój cel jest jasny. Nie odejdę stąd, dopóki go nie osiągnę.

Dociekania, co planuje Luka, nie dadzą mu spokoju. Chętnie od razu wyrzuciłby go z domu, ale nie zrobi tego ze względu na Nanę – to dla niej poszuka dowodów na niecne zamiary jej przyjaciela. Kiedy Nana wejdzie do jego gabinetu i zobaczy, że na biurku Yamana leży teczka z imieniem i nazwiskiem Luki, mocno ją to rozgniewa:

– Naprawdę musisz śledzić wszystkich? Nawet jego?!

Yaman odpowie stanowczo:

– Dałem słowo twojemu bratu. Obiecałem, że cię ochronię. I zamierzam dotrzymać tej obietnicy.