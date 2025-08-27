Dziedzictwo, odcinek 671: Ayse ofiarą podłego Koraya. Yaman zgodzi się ugościć Lukę wbrew woli – ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 671 - sobota, 30.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

Ayse nie będzie mogła uniknąć spotkania z Korayem, który przyjdzie bez uprzedzenia, żeby przeprosić za to, że nie uwierzył w jej niewinność. A skończy się na tym, że bezczelnie ją okradnie. Luka zorientuje się, że zgubił dokumenty i Yaman z trudem, lecz wielkodusznie, zaproponuje mu pobyt w rezydencji.

Yaman wpuści Lukę pod swój dach w 671. odcinku „Dziedzictwa"

Yaman wejdzie do salonu, gdzie Nana z Luką będą rozmawiać przy kawie w obecności Yusufa. Będzie ciekaw, jak tych dwoje się poznało. Luka chętnie o tym opowie:

— Nasza przyjaźń miała trudne początki. Tu mam bliznę. Strzeliła do mnie z procy – odpowie pokazując znak na skroni. I doda, że ilekroć spojrzy w lustro, wspomina ją i tęskni, bo to dowód ich przyjaźni. Stwierdzi, że dzieci traktowały dziewięcioletnią Nanę okrutnie i musiała się bronić.

- W gimnazjum, w liceum, na studiach, zawsze byliśmy razem. Łobuzica wyrosła na piękną dziewczynę.

Yaman zapyta, kiedy się od siebie oddalili.

— Mieszkam w Stanach. Mam wymarzoną pracę. Ale po czterech latach wróciłem, żeby być z bliskimi. Nie warto potem żałować.

Kilka godzin później w 671. odcinku „Dziedzictwa" Luka – który zauważy, jak nieprzyjemnym człowiekiem jest Yaman - stanowczo poprosi go o rozmowę na temat Nany.

— Dorastaliśmy razem. Jest dla mnie bardzo ważna. Nie chcę, żeby ktoś złamał jej serce. Nie miała łatwego dzieciństwa. Była sama, zmęczona, ale nigdy się nie poddała. Często mówiła o Yusufie i o tobie. Niełatwo wpuszcza się kogoś do swojego życia. Boi się kolejnej straty. Ciebie traktuje inaczej, niż wszystkich. Bardzo ci ufa. Traktujesz Nanę tak, jak na to zasługuje? W jej życiu powinni być wyłącznie dobrzy i troskliwi ludzie.

— W krótkim czasie przeszliśmy długą drogę. Obiecałem, że się nią zaopiekuję, a reszta niech nikogo nie obchodzi – rzuci gniewnie.

Luka wyjdzie z jego gabinetu, a Yaman znowu się wścieknie:

— Za kogo ty się masz, żeby mnie przepytywać? Nawet nie wiesz, ja bardzo — syknie przez zaciśnięte zęby. — Skąd możesz wiedzieć, jak bardzo ją… — urwie, nie kończąc zdania. W jego głosie wybrzmi więcej, niż chciałby przyznać.

Opuszczając rezydencję z bagażem i chcąc jechać do hotelu, Luka zorientuje się, że zgubił dokumenty. Bez nich się nie zamelduje. Nieoczekiwanie dla wszystkich, Yaman zaproponuje mu gościnę:

— To również jej dom. Jej gość jest naszym gościem – powie patrząc na Nanę.

W tej scenie aż trzech mężczyzn będzie marzyć o byciu z nią – Yaman, Luka i Nedim.

Koray okradnie Ayşe w 671. odcinku „Dziedzictwa"

Ferit i Volkan wysprzątają mieszkanie. Po zakończonej walce z pchłami Ferit zadzwoni do Ayşe i zaprosi ją, by przekonała się o jej rezultacie na własne oczy, a ona się zgodzi. Nese będzie miała ochotę się przyłączyć. Ale najpierw w 671. odcinku „Dziedzictwa" do Ayse wpadnie Koray z przeprosinami. Przyniesie też słodycze dla ich córki Dodo. Usłyszy, jak Nese zamartwia się o domowe finanse:

— Jak mamy sobie z tym wszystkim poradzić? Czynsz, opłaty, kredyt dla taty… To nas przerasta.

— Poradzimy sobie — odpowie Ayse.

Niezauważony, okradnie byłą żonę. Wyciągnie jej z portfela banknoty i schowa do kieszeni, cedząc przez zęby:

— Docenisz mnie, kiedy naprawdę wpadniesz w tarapaty.