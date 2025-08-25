Dziedzictwo, odcinek 668: Odnajdzie się tajemniczy list Seher do Yamana. Ertan w szoku, kim naprawdę był jego ojciec - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 668 - środa, 27.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

W liście do Yamana, który odnajdzie się w rezydencji, Seher napisała, by po jej śmierci on nie pozostawał samotny, ale cieszył się życiem. W drodze powrotnej z lasu Nanie i Yamanowi zabraknie paliwa i znowu się pokłócą. Trafią do domku starszej kobiety, niczym Jaś i Małgosia do chatki Baby Jagi – z tą różnicą, że dzięki niej w końcu wrócą do domu z feralnego biwaku. Ferit podejmie brawurową akcję uratowania Ayse z rąk Ertana.

Powrót Nany i Yamana z biwaku w odcinku 668. „Dziedzictwa"

W rezydencji sprzątaczki odkurzą magazyn. Młodsza z nich natrafi na list Seher do Yamana, napisany przed jej śmiercią:

„Bardzo Cię kocham. (…) Jedyne, czego chcę, gdyby coś mi się stało, to abyś żył dalej i był szczęśliwy, żebyś nie pogrążał się w mroku i nie wznosił murów. Nie chcę, abyś zamknął się w więzieniu utkanym z własnej samotności.”

Druga sprzątaczka schowa list z powrotem do pudła. Tymczasem w odcinku 668. „Dziedzictwa" w drodze powrotnej do domu Nanie i Yamanowi niespodziewanie skończy się paliwo – dziewczyna niechcący uszkodziła bak, będąc pod wpływem halucynogennych ziół. Yaman powie jej obcesowo:

- Jesteś jednym wielkim chodzącym błędem. Ale to moja wina, bo kto normalny pojechałby z tobą na biwak?!

- Jesteś gburem! Wciąż narzekania i spięcia! Spróbuj cieszyć się życiem – dziewczyna nie pozostanie mu dłużna.

Błądząc po okolicy w poszukiwaniu pomocy, wtargną do cudzego domu i się w nim rozgoszczą. Gdy wróci właścicielka, weźmie ich na muszkę swojej strzelby, a przy okazji... za małżeństwo z racji tego, jak się kłócą. Samochód Yamana zostanie uruchomiony dzięki jej pomocy i wrócą do Stambułu.

Ocalenie Ayse w odcinku 668. „Dziedzictwa"

W lesie Koray znajdzie Ayse, ale Ertan nakryje oboje i ogłuszy. Wsadzi ją do samochodu. Kiedy się ocknie, powie jej, że zabiera ją do Eskisehir:

- Najpierw każę twojemu ojcu patrzeć, jak umierasz… a potem zabiję jego.

— Ertanie, to szaleństwo! Mój tata nie ma z tym nic wspólnego. Zniszczysz sobie życie! Proszę cię, nie rób tego… - będzie go błagać Ayse.

W odcinku 668. „Dziedzictwa" Ertan gwałtownie zahamuje, widząc na środku drogi Ferita z wycelowanym w niego pistoletem. Porywacz wyciągnie Ayse z lufą jego broni przy jej skroni. Ferit odtworzy mu wtedy nagranie słów jego ojca, kiedy z nim rozmawiał:

— Nadstaw uszu. Bo zaraz zrozumiesz, kim naprawdę jest twój ojciec.

„Przelałem pieniądze na swoje konto. Nie ja jeden to robiłem. Chciałem być z nim partnerem, ale odmówił. I nagrał mnie. Jeśli mój syn ma zostać przeze mnie mordercą… niech tak się stanie. Niech się zemści!”

Ertanem wstrząsną te słowa, bo okaże się, że jego ojciec był zwykłym złodziejem. Puści Ayse, a ona przytuli się do Ferita, co go bardzo uszczęśliwi.