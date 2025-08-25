Dziedzictwo, odcinek 667: Ayse ucieknie od Ertana! Yaman przysięgnie Nanie, że nigdy jej nie zostawi - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 667 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

W odcinku 667 serialu „Dziedzictwo" w kryjówce, gdzie Ertan przetrzymuje Ayse, dzwoni jego komórka. To dyrektor ośrodka opieki, który informuje go, że jego ojciec jest w szpitalu. Ertan jedzie tam nie wiedząc, że to tylko pułapka Ferita. Przed dotarciem na miejsce dowiaduje się, że z jego ojcem wszystko w porządku i nie opuszczał budynku ośrodka. Wściekły wraca do kryjówki i oznajmia Ayse:

— Jestem skończony. Ale nie pozwolę, żeby mój ojciec został zapamiętany jako przestępca. Usprawiedliwię go. Zobaczymy, co powie twój ojciec, kiedy usłyszy, że jego córka może zginąć.

Brawurowa ucieczka Ayse w 667 odcinku „Dziedzictwa"

Wyjmuje knebel z ust Ayse, która prosi:

— Jeśli mu zagrozisz… jeśli usłyszy, że jestem w niebezpieczeństwie, przyzna się do wszystkiego. Ale jeśli naprawdę wierzysz, że twój ojciec jest niewinny… pozwól mi zadzwonić do mojego taty. Zapytam go o prawdę.

Ertan pozwala jej zadzwonić i Ayse mówi ojcu:

— Tato? To ja… Miałam problem z telefonem, dzwonię od znajomego. Muszę ci zadać jedno pytanie. Kiedy byłeś dyrektorem w podstawówce imienia Omera Seyfettina… był tam zastępca, Kamuran Cevik. Tata mojego znajomego. Trafił do więzienia. Pamiętasz, co się wtedy stało?

— Tak, pamiętam. Kamuran Cevik… to nazwisko zostawiło plamę na naszej szkole. Dopuścił się poważnych nadużyć, był zamieszany w przyjmowanie łapówek. Mieliśmy nawet nagrania. Nie było wątpliwości. Po jego aresztowaniu zainteresowałem się jego rodziną. Miał syna, nie pamiętam imienia. Jego matka ich opuściła. Chciałem jakoś pomóc, ale chłopak odrzucił moją pomoc. Obwiniał mnie. Ale nie miał racji. Wszystko było jasne. To nie ja go zniszczyłem — on zrobił to sam – wyjaśnia jej ojciec.

Ertan jest wściekły:

— Kłamca! Ty i twój ojciec… oboje kłamiecie! Najpierw ty, potem on! Skończę z tym!

Chce zastrzelić Ayse, ale waha się przez ułamek sekundy. Wtedy ona uderza Ertana krzesłem i rzuca się do ucieczki. Biegnie przez las, zatrzymuje się i wysyła SMS: „Jestem w lesie Belgrad. Ertan podąża za mną. Jestem blisko stacji bazowej. Ratuj mnie.”

Zamiast Ferita jej wiadomość czyta zakochany w niej Koray. Usuwa ją, by nie dotarła do Ferita. To on, Koray, musi uratować Ayse, by była mu wdzięczna!

Obietnica Yamana wobec Nany w 667 odcinku „Dziedzictwa"

W odcinku 667. serialu „Dziedzictwo" Nana wraca do przytomności po ustaniu halucynogennego działania ziół. Yaman pyta ją, czego się boi:

— Tak naprawdę… moim strachem jesteś ty. Wszyscy, których kochałam, których uważałam za rodzinę… odeszli. Zostali mi wyrwani. Boję się, że historia znowu się powtórzy. Chcę, żeby Yusuf był szczęśliwy. Nie chcę, żeby żył tak, jak ja — w cieniu lęku, straty i bólu. I ty też… Ty zasługujesz na spokój. Idrisa już nie ma. A jeśli pojawi się kolejny wróg? Jeśli znowu stracimy to, co kochamy? Życie bywa okrutne, Yaman. Zabiera nam wszystko, co ważne… - odpowiada dziewczyna.

Yaman jej przerywa i obejmuje:

— Nie, nie zgadzam się. Życie nie musi tak wyglądać. Już tyle razem przeszliśmy. Pokonaliśmy przeszkody, których nikt inny by nie przetrwał. I teraz też damy radę. Cokolwiek się wydarzy… ja będę obok. Zawsze. Będę cię chronił. Nie jesteś już sama, Nana. Już nigdy nie będziesz musiała z niczym walczyć sama. Zrobię wszystko, by nic nie stało się ani tobie, ani Yusufowi. Zapamiętaj to dobrze. Jestem tu. I zostanę przy tobie. Na zawsze.