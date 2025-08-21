Dziedzictwo, odcinek 666: Odlot Nany po halucynogennych ziołach. Ertan grozi Ayse śmiercią - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 666 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

W odcinku 666. „Dziedzictwa" Nana szaleje po halucynogennych ziołach

W lesie, w odcinku 666. serialu „Dziedzictwo", Nana przygotowuje napar z zebranych przez siebie ziół. Podaje kubek Yamanowi, ale on odmawia:

– Nie piję niczego, co nie ma etykiety.

Wkrótce po wypiciu sporej ilości dziwnych ziół Nana zaczyna się irracjonalnie zachowywać. Krzyczy, że jest ptakiem i zaczyna wspinać na drzewo.

– Nana, zejdź natychmiast! Co ty wypiłaś, do diabła?! – krzyczy przestraszony Yaman.

W odcinku 666. „Dziedzictwa" Ertan jest zdecydowany zabić Ayse

W odcinku 666. serialu „Dziedzictwo" Ayse budzi się w półmroku, zakneblowana, ze związanymi rękami i nogami. Naprzeciwko dostrzega Ertana, który oznajmia jej:

– Wiem już wszystko. Wiedziałaś, że szykuję zasadzkę. Działałaś za moimi plecami, razem ze swoim byłym mężem. Wpadł mój człowiek. I co, myślisz, że nie domyśliłem się, kto za tym stoi? Myślisz, że jestem idiotą?

Ertan wyjmuje jej z ust knebel i Ayse zaprzecza, ale on przerywa jej wrzaskiem:

– Zamknij się! To nie ja się mylę! To twój ojciec zawinił. To on zniszczył nasze życie. Oczernił mojego ojca, wrobił go w coś, czego nie zrobił! Przez niego mój ojciec trafił do więzienia, a potem na wózek. Nasza rodzina się rozpadła, rozumiesz?! Moje życie przestało istnieć przez was! Nie mam już nic do stracenia. Ale jedno mogę jeszcze zrobić – mogę oczyścić jego imię. Przywrócić mu godność. Bo mój ojciec był niewinny. I ja to udowodnię… choćby miało to kosztować cię życie.

Z powrotem knebluje usta. Ayse i bierze telefon do ręki:

– Zadzwonię do twojego ojca. Powiem mu, że mam cię tutaj. Powiem mu, że jeśli się nie przyzna do tego, co zrobił… to cię zabiję.

Ale nikt nie odbiera połączenia. Do Ferita dzwoni roztrzęsiona Nese i informuje go o zniknięciu Ayse. Jest pewna, że ktoś ją porwał. Na te słowa twarz Ferita tężeje i obiecuje jej, że natychmiast się tym zajmie i odnajdzie Ayse. Ale w tym samym czasie to ona ucieka Ertanowi.