Dziedzictwo, odcinek 1070: Poyraz odnajdzie kryjówkę Nany, ale wpadnie w pułapkę Atakana

„Dziedzictwo” odcinek 1070. Poyraz rozpracowuje Atakana, by uratować Nanę

Uprowadzenie Nany stanowi element odwetu, jaki Atakan zaplanował przeciwko Poyrazowi. Brat Pelin od dłuższego czasu wywiera presję na mężczyznę, żądając wydania swojej przyrodniej siostry. Według samej Pelin krewny dąży w ten sposób do przejęcia jej fortuny. Ponieważ Poyraz konsekwentnie odmawia spełnienia tych warunków, przeciwnik decyduje się zaatakować jego najczulszy punkt, którym jest właśnie Nana.

Swój udział w tym spisku ma także Pelin, która jako dawna partnerka Poyraza nie umie zaakceptować jego związku z Naną. Kierowana zazdrością kobieta zataja przed wszystkimi wiedzę o planach uprowadzenia rywalki. Już w 1066. odcinku „Dziedzictwa” znała zamiary brata, ale zamiast mu przeszkodzić, podstępnie wyprowadziła Nanę poza granice dzielnicy, gdzie uprowadzili ją ludzie Atakana. Sam Poyraz usłyszał o porwaniu bezpośrednio od swojego wroga w 1068. odcinku.

Wiadomość wywołała u niego wściekłość i skłoniła do szukania wsparcia u Rustema, jednak sprawca zadbał o niepodważalne alibi. Porywacz umożliwił nawet Poyrazowi rozmowę z uwięzioną żoną, zakładając, że przerażona kobieta wymusi na mężu oddanie Pelin. Plan ten jednak zawiódł, gdyż Nana zachowała zimną krew i po raz kolejny udowodniła swoją niezwykłą odwagę, nie ulegając presji oprawcy.

W 1070. odcinku „Dziedzictwa” Atakan przygotuje na Poyraza kolejną zasadzkę.

Intensywne działania mające na celu odnalezienie uprowadzonej przyniosą wreszcie przełom. Poyraz natrafi u Atakana na lokalizację magazynu, który może służyć jako więzienie dla jego żony. Wszystkie zebrane poszlaki utwierdzą go w przekonaniu, że zdołał namierzyć kryjówkę, w której przebywa jego ukochana.

Bohater nie będzie miał jednak pojęcia, że zdobyte namiary to element gry przeciwnika. Atakan celowo zastawi na niego pułapkę, zamierzając bezwzględnie wykorzystać jego desperację. Zaślepiony chęcią ocalenia Nany mężczyzna może łatwo przeoczyć sygnały ostrzegawcze. Istnieje duże ryzyko, że zamiast przynieść wolność żonie, sam odda się w ręce najgroźniejszego rywala.

Kiedy oglądać 1070. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Widzowie mogą śledzić nowe odsłony telenoweli „Dziedzictwo” od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Telewizyjną premierę 1070. odcinka zaplanowano na piątek, 13 listopada 2026 roku. Po zakończeniu emisji na antenie wszystkie części produkcji trafiają również do internetowego katalogu platformy TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecka produkcja „Dziedzictwo”, znana w oryginale jako „Emanet”, to ciesząca się dużą popularnością opowieść o uczuciach, rodzinnych dramatach i walce o bliskich. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, pieczę nad chłopcem przejmuje jego bezwzględny stryj Yaman. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w ich domu zjawia się skromna ciotka dziecka, Seher. Choć początkowo relacje między opiekunami są pełne napięć oraz intryg knutych przez otoczenie, z biegiem czasu rodzi się między nimi głębokie uczucie, które staje się jedynym ratunkiem dla osieroconego malca.

Kolejne odsłony serii przynoszą tragiczną zmianę w życiu głównych postaci, które muszą poradzić sobie z bolesną stratą. Po tym, jak Yaman Kırımlı ponosi śmierć, odpowiedzialność za wychowanie małego Yusufa oraz podtrzymanie rodzinnej spuścizny przejmuje na siebie Nana Maryam.

Kolejne problemy pojawiają się w momencie, gdy kobiecie zaczyna grozić przymusowe wydalenie z kraju. Chcąc uchronić Nanę przed deportacją i zapobiec kolejnemu dramatowi w życiu Yusufa, do akcji wkracza Poyraz. Bohaterowie decydują się na zawarcie fikcyjnego związku małżeńskiego, a ten podyktowany okolicznościami układ z rozsądku szybko generuje nowe konflikty, silne emocje oraz zupełnie nieoczekiwane więzi.

Rolę Yamana Kırımlı zagrał Halil İbrahim Ceyhan. W postać Seher Kırımlı wcieliła się Sıla Türkoğlu. Bohaterkę o imieniu Nana wykreowała Nanuka Stambolishvili. Jako ekranowy Poyraz wystąpił Nik Xhelilaj. Postać małego Yusufa odegrał Berat Rüzgar Özkan.

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