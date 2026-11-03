Dziedzictwo, odcinek 1067: Sinan wyda prokuratorowi dowód w sprawie morderstwa. Baran aresztuje Aynur? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 1067. Sinan przekaże zakrwawiony nóż prokuratorowi Baranowi

Sinan od samego początku odrzucał myśl, że Aynur mogłaby zabić Ezgi. Już w 1065. odcinku "Dziedzictwa" zorientował się, że dezynsekcję w lokalu kobiety upozorowano, a sam nóż podłożono w wyniku spisku. Bohater miał pewność, że ktoś celowo próbuje obciążyć jego ukochaną. Następnie w 1066. odcinku "Dziedzictwa" Isil znalazła u swojego syna narzędzie zbrodni i stanowczo domagała się przekazania go śledczym. Mężczyzna jednak zaprotestował, gdyż wciąż był pewny niewinności Aynur. W nadchodzącym, 1067. odcinku "Dziedzictwa" przyjdzie mu jednak ponieść konsekwencje własnych wyborów. W trakcie wspólnego oglądania panoramy Stambułu Sinan przyzna się ukochanej, że oddał zakrwawiony nóż prokuratorowi Baranowi. Prawnik uzna, że zachował się w zgodzie z własnym sumieniem oraz kodeksem etyki zawodowej. Postanowi nie zatajać istotnego dowodu, nawet w sytuacji, gdy może to sprowadzić kłopoty na bliską mu kobietę.

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

Aynur straci zaufanie do Sinana w 1067. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Szczere słowa Sinana natychmiast zniszczą romantyczny nastrój chwili. Aynur poczuje się głęboko oszukana przez partnera, gdyż ten ukrył przed nią fakt znalezienia narzędzia zbrodni i oddania go w ręce prokuratora. Kobieta będzie miała mu za złe, że wcześniej nie poinformował jej o tak istotnym kroku. Całe położenie skomplikuje się jeszcze mocniej, kiedy prokurator Baran oficjalnie złoży wniosek o aresztowanie Aynur. Załamana dziewczyna stanie przed widmem trafienia za kratki, a przy tym uzna, że nie potrafi już całkowicie ufać Sinanowi. Pozostaje pytanie, czy ich relacja zdoła przetrwać tak ciężką próbę.

"Dziedzictwo", odcinek 1067. Kiedy i o której oglądać serial w TVP1?

Stacja TVP1 pokazuje nowe odsłony telenoweli "Dziedzictwo" każdego dnia o godzinie 16:00. Emisja 1067. odcinka odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. Widzowie mogą również śledzić wszystkie wyemitowane już części w sieci, korzystając z serwisu TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecki serial "Dziedzictwo", znany w oryginale jako "Emanet", to ciesząca się popularnością opowieść o walce o bliskich, wielkiej tragedii oraz miłości. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, opiekę nad dzieckiem przejmuje jego surowy wujek Yaman. Sytuacja zmienia się diametralnie wraz z przybyciem Seher, będącej skromną ciotką chłopca. Choć początkowo dzieli ich niechęć, a wrogowie knują liczne intrygi, z biegiem czasu między dwojgiem opiekunów pojawia się głębokie uczucie, a ich relacja staje się jedyną szansą na normalność dla malucha.

W dalszych odsłonach produkcji fabuła przyjmuje wyjątkowo dramatyczny kierunek, zmuszając postacie do udźwignięcia bolesnej straty. Po śmierci Yamana Kırımlıego obowiązek wychowania małego Yusufa i dbania o spuściznę przejmuje Nana Maryam.

Losy bohaterów gmatwają się jeszcze bardziej w momencie, kiedy Nanie zaczyna grozić przymusowa deportacja. W jej otoczeniu zjawia się wówczas Poyraz, który chce uchronić kobietę przed wydaleniem z kraju i tym samym ocalić świat Yusufa przed kolejnym wstrząsem. Bohater decyduje się na zawarcie z Naną fikcyjnego związku małżeńskiego, a ten podyktowany okolicznościami układ z rozsądku szybko rodzi nowe emocje, napięcia oraz zacieśniające się więzi.

W obsadzie tej produkcji znaleźli się między innymi:

- Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlıego

- Sıla Türkoğlu grająca rolę Seher Kırımlı

- Nanuka Stambolishvili występująca jako Nana

- Nik Xhelilaj odtwarzający postać Poyraza

- Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa