Dziedzictwo, odcinek 1027: Poyraz zawiedzie Nanę. Kobieta zdecyduje się go opuścić - ZDJĘCIA

Nana decyduje się odejść od Poyraza w 1027. odcinku serialu „Dziedzictwo”

Nana była przekonana o zdradzie Poyraza z jego byłą partnerką, Sibel. Do takich wniosków doszła po wydarzeniach z odcinka 1024. tureckiego hitu, w którym nakryła ich razem. Prawda okazała się zupełnie inna. Poyraz wyznał jej, że brał udział w walce w klatce, po której gorzej się poczuł, a Sibel jedynie udzieliła mu pomocy.

Te wyjaśnienia nie zmienią jednak jej nastawienia. Kobieta wciąż będzie czuła się oszukana, ponieważ mąż zataił przed nią fakt udziału w pojedynku. W 1027. odcinku „Dziedzictwa” emocje wezmą górę i Nana podejmie decyzję o odejściu od Poyraza. Odmówi trwania w związku pełnym tajemnic i niedomówień.

Wszystko wskazuje na to, że intryga Cansel przyniosła oczekiwany skutek. Jej celem było zniszczenie tego małżeństwa. W 1020. odcinku „Dziedzictwa” Cansel przekonała Sibel do podania Poyrazowi środka nasennego przed walką. Kiedy po starciu mężczyzna zaczął odczuwać działanie leku, Sibel zabrała go do warsztatu, a Nana zobaczyła ich opuszczających to miejsce.

Poyraz walczy o Nanę w 1027. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz nie przyjmie do wiadomości decyzji Nany. Mężczyzna będzie zdeterminowany, by uratować ich małżeństwo. Same zapewnienia o poprawie sytuacji z pewnością nie wystarczą, by zatrzymać żonę. Będzie musiał udowodnić jej szczerość swoich uczuć.

Nana nie zamierza dłużej ignorować narastających problemów w związku. Przed Poyrazem niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ jego celem będzie nie tylko powstrzymanie jej przed odejściem, ale przede wszystkim odbudowanie utraconego zaufania.

„Dziedzictwo” – kiedy i o której godzinie oglądać odcinek 1027?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” emitowane są codziennie o godzinie 16:00 w TVP1. Odcinek 1027. widzowie zobaczą w piątek, 11 września 2026 roku. Wszystkie epizody są również dostępne na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – fabuła i obsada tureckiego hitu

„Dziedzictwo” (oryginalnie Emanet) to historia o miłości, cierpieniu i walce o najbliższych. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę bezwzględnego wuja Yamana. Sytuacja zmienia się, gdy pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca. Początkowa niechęć i intrygi z czasem ustępują miejsca głębokiemu uczuciu między opiekunami, które staje się fundamentem dla przyszłości dziecka.

W kolejnych sezonach dochodzi do tragicznego zwrotu akcji. Yaman Kırımlı umiera, a ciężar opieki nad Yusufem i kontynuowania jego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja komplikuje się, gdy Nanie grozi deportacja. Wtedy na jej drodze staje Poyraz. Decydują się na fikcyjny ślub, aby nie dopuścić do ponownego zniszczenia świata Yusufa. To małżeństwo z rozsądku wywołuje nowe napięcia i silne emocje.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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