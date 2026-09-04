Splątane losy, odcinek 41: Burak zaprosi Yasemin na kolację, a Halil wyrzuci Mahira z pracy - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-04 16:06

W odcinku 41 serialu „Splątane losy” Burak i Yasemin spędzą razem wieczór. Lekarz zaprosi pielęgniarkę na kolację, a ich relacja, którą dotąd starali się utrzymywać w tajemnicy, będzie się rozwijać. W tym samym czasie Halil podejmie stanowczą decyzję w sprawie Mahira i wyrzuci go z pracy. Sprawdźcie szczegóły streszczenia 41. odcinka "Splątanych losów".

W 41. odcinku „Splątanych losów” Burak zaprosi Yasemin na kolację

W 41. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zostanie na kolacji u Buraka. Spotkanie będzie kolejnym krokiem w ich relacji, która w ostatnich odcinkach zaczęła nabierać tempa. W 35. odcinku „Splątanych losów” relacja Buraka i Yasemin stawała się coraz bliższa. Wtedy mimo obecności Meltem lekarz coraz wyraźniej interesował się pielęgniarką.

Dla obojga będzie to okazja do spędzenia czasu z dala od szpitala i zawodowych problemów. Ich relacja nie jest jednak jeszcze czymś, o czym wiedzą wszyscy. W 39. odcinku „Splątanych losów” Burak i Yasemin zdecydowali, że nie powiedzą nikomu o swoim związku. Jednocześnie ich bliskość zaczęła wzbudzać plotki wśród pracowników szpitala.

W 41. odcinku „Splątanych losów” Halil wyrzuci Mahira z pracy

W 41. odcinku „Splątanych losów” Halil podejmie decyzję w sprawie Mahira i wyrzuci go z pracy. Będzie to konsekwencja wydarzeń, które wyszły na jaw wcześniej. W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil przyłapał Mahira na współpracy z Remzim. Mężczyzna działał za jego plecami, podczas gdy Remzi próbował zdobywać informacje dotyczące otoczenia Halila.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 41. odcinka

Odcinek 41. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Kłótnia Halila i Mahira przy samochodzie. O wyrzuceniu z pracy w Splątanych losach przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 6
Sonda
Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela?
Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu