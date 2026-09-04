Splątane losy, odcinek 41: Burak zaprosi Yasemin na kolację, a Halil wyrzuci Mahira z pracy - ZDJĘCIA

W 41. odcinku „Splątanych losów” Burak zaprosi Yasemin na kolację

W 41. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zostanie na kolacji u Buraka. Spotkanie będzie kolejnym krokiem w ich relacji, która w ostatnich odcinkach zaczęła nabierać tempa. W 35. odcinku „Splątanych losów” relacja Buraka i Yasemin stawała się coraz bliższa. Wtedy mimo obecności Meltem lekarz coraz wyraźniej interesował się pielęgniarką.

Dla obojga będzie to okazja do spędzenia czasu z dala od szpitala i zawodowych problemów. Ich relacja nie jest jednak jeszcze czymś, o czym wiedzą wszyscy. W 39. odcinku „Splątanych losów” Burak i Yasemin zdecydowali, że nie powiedzą nikomu o swoim związku. Jednocześnie ich bliskość zaczęła wzbudzać plotki wśród pracowników szpitala.

W 41. odcinku „Splątanych losów” Halil wyrzuci Mahira z pracy

W 41. odcinku „Splątanych losów” Halil podejmie decyzję w sprawie Mahira i wyrzuci go z pracy. Będzie to konsekwencja wydarzeń, które wyszły na jaw wcześniej. W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil przyłapał Mahira na współpracy z Remzim. Mężczyzna działał za jego plecami, podczas gdy Remzi próbował zdobywać informacje dotyczące otoczenia Halila.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 41. odcinka

Odcinek 41. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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