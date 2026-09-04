Splątane losy, odcinek 41: Burak zaprosi Yasemin na kolację, a Halil wyrzuci Mahira z pracy - ZDJĘCIA

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W 41. odcinku „Splątanych losów” Burak zaprosi Yasemin na kolację
W 41. odcinku „Splątanych losów” Yasemin zostanie na kolacji u Buraka. Spotkanie będzie kolejnym krokiem w ich relacji, która w ostatnich odcinkach zaczęła nabierać tempa. W 35. odcinku „Splątanych losów” relacja Buraka i Yasemin stawała się coraz bliższa. Wtedy mimo obecności Meltem lekarz coraz wyraźniej interesował się pielęgniarką.
Dla obojga będzie to okazja do spędzenia czasu z dala od szpitala i zawodowych problemów. Ich relacja nie jest jednak jeszcze czymś, o czym wiedzą wszyscy. W 39. odcinku „Splątanych losów” Burak i Yasemin zdecydowali, że nie powiedzą nikomu o swoim związku. Jednocześnie ich bliskość zaczęła wzbudzać plotki wśród pracowników szpitala.
W 41. odcinku „Splątanych losów” Halil wyrzuci Mahira z pracy
W 41. odcinku „Splątanych losów” Halil podejmie decyzję w sprawie Mahira i wyrzuci go z pracy. Będzie to konsekwencja wydarzeń, które wyszły na jaw wcześniej. W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil przyłapał Mahira na współpracy z Remzim. Mężczyzna działał za jego plecami, podczas gdy Remzi próbował zdobywać informacje dotyczące otoczenia Halila.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 41. odcinka
Odcinek 41. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” - opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat