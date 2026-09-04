Splątane losy, odcinek 40: Mahir wpadnie w pułapkę Halila. Remziemu grozi poważne niebezpieczeństwo - ZDJĘCIA

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil daje Remziemu ultimatum

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil wyznaczy Remziemu zaledwie tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Mężczyzna oczekuje konkretnych rezultatów i nie zamierza dłużej czekać.

Remzi już wcześniej próbował działać na własną rękę. W 39. odcinku „Splątanych losów” znalazł sposób na zdobycie dodatkowych informacji o Münevver. W tym samym czasie tajemniczy fotograf pojawił się w pobliżu jej rezydencji, wzbudzając niepokój kobiety.

W 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir zostanie zdemaskowany

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil niespodziewanie przyłapie Mahira na współpracy z Remzim. Okaże się, że mężczyzna działał za plecami Halila i miał kontakt z jego przeciwnikiem. Nie będzie to dla Halila całkowite zaskoczenie. W 36. odcinku „Splątanych losów” Remzi polecił Mahirowi obserwowanie Halila. Teraz bohater przekona się, że jego podejrzenia były uzasadnione.

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil straci zaufanie do Mahira

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami odkrycia. Mahir nie będzie już mógł ukrywać swoich kontaktów z Remzim, a Halil stanie przed koniecznością podjęcia decyzji w jego sprawie. Tymczasem w 41. odcinku „Splątanych losów” Halil wyrzuci Mahira z pracy. Remzi natomiast ponownie zaatakuje, tym razem szantażując Halila.

W 40. odcinku „Splątanych losów” Remzi nadal będzie zagrożeniem dla Halila

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil odkryje jednego z ludzi współpracujących z Remzim, ale nie rozwiąże to jego problemu. Remzi nadal będzie próbował wywierać na niego presję. W 41. odcinku „Splątanych losów” sytuacja jeszcze się zaostrzy, ponieważ Remzi ponownie zacznie szantażować Halila. Mężczyzna nie zamierza więc rezygnować z walki o swoje interesy.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 40. odcinka

Odcinek 40. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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