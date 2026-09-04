Splątane losy, odcinek 40: Mahir wpadnie w pułapkę Halila. Remziemu grozi poważne niebezpieczeństwo - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-04 15:58

W odcinku 40 serialu „Splątane losy” Halil przyłapie Mahira na współpracy z Remzim. Mężczyzna, któremu ufał, będzie działał na własną rękę i przekazywał informacje człowiekowi, który od pewnego czasu coraz mocniej naciska na Halila. Co dokładnie odkryje bohater i jak zareaguje na zdradę? Tego dowiecie się ze streszczenia 40. odcinka "Splątanych losów".

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil daje Remziemu ultimatum

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil wyznaczy Remziemu zaledwie tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Mężczyzna oczekuje konkretnych rezultatów i nie zamierza dłużej czekać.

Remzi już wcześniej próbował działać na własną rękę. W 39. odcinku „Splątanych losów” znalazł sposób na zdobycie dodatkowych informacji o Münevver. W tym samym czasie tajemniczy fotograf pojawił się w pobliżu jej rezydencji, wzbudzając niepokój kobiety.

W 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir zostanie zdemaskowany

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil niespodziewanie przyłapie Mahira na współpracy z Remzim. Okaże się, że mężczyzna działał za plecami Halila i miał kontakt z jego przeciwnikiem. Nie będzie to dla Halila całkowite zaskoczenie. W 36. odcinku „Splątanych losów” Remzi polecił Mahirowi obserwowanie Halila. Teraz bohater przekona się, że jego podejrzenia były uzasadnione.

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil straci zaufanie do Mahira

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami odkrycia. Mahir nie będzie już mógł ukrywać swoich kontaktów z Remzim, a Halil stanie przed koniecznością podjęcia decyzji w jego sprawie. Tymczasem w 41. odcinku „Splątanych losów” Halil wyrzuci Mahira z pracy. Remzi natomiast ponownie zaatakuje, tym razem szantażując Halila.

W 40. odcinku „Splątanych losów” Remzi nadal będzie zagrożeniem dla Halila

W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil odkryje jednego z ludzi współpracujących z Remzim, ale nie rozwiąże to jego problemu. Remzi nadal będzie próbował wywierać na niego presję. W 41. odcinku „Splątanych losów” sytuacja jeszcze się zaostrzy, ponieważ Remzi ponownie zacznie szantażować Halila. Mężczyzna nie zamierza więc rezygnować z walki o swoje interesy.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 40. odcinka

Odcinek 40. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
  • Öznur Kula jako Pakize
  • Savaş Alp Başar jako Serhat
Halil z serialu Splątane losy spogląda w bok z niepokojem. O szczegółach 40. odcinka przeczytasz na SE Superseriale.
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