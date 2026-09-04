Splątane losy, odcinek 40: Mahir wpadnie w pułapkę Halila. Remziemu grozi poważne niebezpieczeństwo - ZDJĘCIA

Spis treści
- W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil daje Remziemu ultimatum
- W 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir zostanie zdemaskowany
- W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil straci zaufanie do Mahira
- W 40. odcinku „Splątanych losów” Remzi nadal będzie zagrożeniem dla Halila
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 40. odcinka
- „Splątane losy” - opis serialu i obsada
W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil daje Remziemu ultimatum
W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil wyznaczy Remziemu zaledwie tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Mężczyzna oczekuje konkretnych rezultatów i nie zamierza dłużej czekać.
Remzi już wcześniej próbował działać na własną rękę. W 39. odcinku „Splątanych losów” znalazł sposób na zdobycie dodatkowych informacji o Münevver. W tym samym czasie tajemniczy fotograf pojawił się w pobliżu jej rezydencji, wzbudzając niepokój kobiety.
W 40. odcinku „Splątanych losów” Mahir zostanie zdemaskowany
W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil niespodziewanie przyłapie Mahira na współpracy z Remzim. Okaże się, że mężczyzna działał za plecami Halila i miał kontakt z jego przeciwnikiem. Nie będzie to dla Halila całkowite zaskoczenie. W 36. odcinku „Splątanych losów” Remzi polecił Mahirowi obserwowanie Halila. Teraz bohater przekona się, że jego podejrzenia były uzasadnione.
W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil straci zaufanie do Mahira
W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami odkrycia. Mahir nie będzie już mógł ukrywać swoich kontaktów z Remzim, a Halil stanie przed koniecznością podjęcia decyzji w jego sprawie. Tymczasem w 41. odcinku „Splątanych losów” Halil wyrzuci Mahira z pracy. Remzi natomiast ponownie zaatakuje, tym razem szantażując Halila.
W 40. odcinku „Splątanych losów” Remzi nadal będzie zagrożeniem dla Halila
W 40. odcinku „Splątanych losów” Halil odkryje jednego z ludzi współpracujących z Remzim, ale nie rozwiąże to jego problemu. Remzi nadal będzie próbował wywierać na niego presję. W 41. odcinku „Splątanych losów” sytuacja jeszcze się zaostrzy, ponieważ Remzi ponownie zacznie szantażować Halila. Mężczyzna nie zamierza więc rezygnować z walki o swoje interesy.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 40. odcinka
Odcinek 40. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” - opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar
- Öznur Kula jako Pakize
- Savaş Alp Başar jako Serhat