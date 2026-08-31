Dziedzictwo, odcinek 1021: Kivanc zdradza Aynur z pielęgniarką? Podejrzliwy Sinan zacznie węszyć - ZDJĘCIA

Sinan przygląda się Betul w 1021. odcinku serialu „Dziedzictwo”

W 1021. epizodzie telenoweli „Dziedzictwo” Sinan jeszcze wnikliwiej oceni to, co dzieje się między Kivancem a Betul. Pielęgniarka zajmowała się poszkodowanym po tragicznym zdarzeniu z 1019. odcinka. Teraz prokurator jest przekonany, że ich kontakty wykraczają poza zawodowe obowiązki.

Sinan nie zamierza biernie przyglądać się działaniom Kivanca. Już w 1020. odcinku zaczął węszyć, sądząc, że jego przeciwnik może czuć coś do innej kobiety. W nadchodzącej odsłonie to właśnie Betul znajdzie się w centrum jego zainteresowania.

Kivanc ukrywa prawdę przed Aynur w nowym odcinku „Dziedzictwa”

Domysły Sinana mogą wstrząsnąć fundamentami relacji łączącej Aynur i Kivanca. Kobieta trwa u boku narzeczonego, świadoma, że w obliczu niedawnego wypadku potrzebuje on opieki. Z drugiej strony jej serce wciąż bije mocniej na widok Sinana.

Fabuła 1021. odcinka „Dziedzictwa” mocno się zagęści. Sinan rozpocznie śledztwo mające na celu odkrycie, co tak naprawdę jest między Kivancem a Betul. Mężczyzna za punkt honoru postawi sobie sprawdzenie, czy pielęgniarka tylko wykonywała swoją pracę, czy też narodziło się między nimi głębsze uczucie.

Gdzie i kiedy oglądać 1021. odcinek „Dziedzictwa”?

Nowe odcinki tureckiego hitu „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia o 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1021. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 3 września 2026 roku. Dla spóźnialskich wszystkie epizody udostępniane są w serwisie streamingowym TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial „Dziedzictwo”?

„Dziedzictwo” (znane pod oryginalnym tytułem „Emanet”) to wciągająca opowieść o miłości, życiowych dramatach i trudnej walce o zachowanie więzów krwi. Po stracie rodziców mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy na horyzoncie pojawia się Seher, niepozorna ciotka chłopca. Początkowa niechęć i piętrzące się intrygi z czasem ustępują miejsca głębokiemu uczuciu między prawnymi opiekunami, a ich relacja staje się dla dziecka ogromnym wsparciem.

W kolejnych seriach los boleśnie doświadcza bohaterów. Śmierć Yamana Kırımlı wywraca wszystko do góry nogami, a brzemię wychowania małego Yusufa oraz kontynuowania misji zmarłego spada na Nanę Maryam.

Prawdziwe kłopoty zaczynają się jednak, gdy nad Naną wisi widmo natychmiastowej deportacji. Z pomocą przychodzi jej Poyraz, który pragnie ochronić Yusufa przed kolejną życiową rewolucją. Decyduje się na drastyczny krok i bierze z kobietą fikcyjny ślub. Ten aranżowany związek staje się punktem zapalnym dla zupełnie nowych konfliktów, skrajnych emocji i wolno budującej się więzi.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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