Dziedzictwo, odcinek 1021: Kivanc zdradza Aynur z pielęgniarką? Podejrzliwy Sinan zacznie węszyć - ZDJĘCIA

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Sinan przygląda się Betul w 1021. odcinku serialu „Dziedzictwo”
W 1021. epizodzie telenoweli „Dziedzictwo” Sinan jeszcze wnikliwiej oceni to, co dzieje się między Kivancem a Betul. Pielęgniarka zajmowała się poszkodowanym po tragicznym zdarzeniu z 1019. odcinka. Teraz prokurator jest przekonany, że ich kontakty wykraczają poza zawodowe obowiązki.
Sinan nie zamierza biernie przyglądać się działaniom Kivanca. Już w 1020. odcinku zaczął węszyć, sądząc, że jego przeciwnik może czuć coś do innej kobiety. W nadchodzącej odsłonie to właśnie Betul znajdzie się w centrum jego zainteresowania.
Kivanc ukrywa prawdę przed Aynur w nowym odcinku „Dziedzictwa”
Domysły Sinana mogą wstrząsnąć fundamentami relacji łączącej Aynur i Kivanca. Kobieta trwa u boku narzeczonego, świadoma, że w obliczu niedawnego wypadku potrzebuje on opieki. Z drugiej strony jej serce wciąż bije mocniej na widok Sinana.
Fabuła 1021. odcinka „Dziedzictwa” mocno się zagęści. Sinan rozpocznie śledztwo mające na celu odkrycie, co tak naprawdę jest między Kivancem a Betul. Mężczyzna za punkt honoru postawi sobie sprawdzenie, czy pielęgniarka tylko wykonywała swoją pracę, czy też narodziło się między nimi głębsze uczucie.
Gdzie i kiedy oglądać 1021. odcinek „Dziedzictwa”?
Nowe odcinki tureckiego hitu „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia o 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1021. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 3 września 2026 roku. Dla spóźnialskich wszystkie epizody udostępniane są w serwisie streamingowym TVP VOD.
O czym opowiada turecki serial „Dziedzictwo”?
„Dziedzictwo” (znane pod oryginalnym tytułem „Emanet”) to wciągająca opowieść o miłości, życiowych dramatach i trudnej walce o zachowanie więzów krwi. Po stracie rodziców mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy na horyzoncie pojawia się Seher, niepozorna ciotka chłopca. Początkowa niechęć i piętrzące się intrygi z czasem ustępują miejsca głębokiemu uczuciu między prawnymi opiekunami, a ich relacja staje się dla dziecka ogromnym wsparciem.
W kolejnych seriach los boleśnie doświadcza bohaterów. Śmierć Yamana Kırımlı wywraca wszystko do góry nogami, a brzemię wychowania małego Yusufa oraz kontynuowania misji zmarłego spada na Nanę Maryam.
Prawdziwe kłopoty zaczynają się jednak, gdy nad Naną wisi widmo natychmiastowej deportacji. Z pomocą przychodzi jej Poyraz, który pragnie ochronić Yusufa przed kolejną życiową rewolucją. Decyduje się na drastyczny krok i bierze z kobietą fikcyjny ślub. Ten aranżowany związek staje się punktem zapalnym dla zupełnie nowych konfliktów, skrajnych emocji i wolno budującej się więzi.
W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf