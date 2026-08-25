Dziedzictwo, odcinek 1016: Poyraz złamie zakazy, by być przy chorej żonie. Tak skończy - ZDJĘCIA

Poyraz zaryzykuje zdrowie dla Nany w "Dziedzictwie"!

W 1016 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz już dłużej nie wytrzyma rozłąki z chorą Naną i postanowi wejść do jej pokoju. Chociaż Cennet i Nazli stanowczo mu tego zabronią z powodu wysoce zaraźliwego wirusa, Kilic zignoruje ostrzeżenia. Tym bardziej, że wciąż nie zdążył wyznać ukochanej, co tak naprawdę czuje.

W 1016 odcinku hitu "Dziedzictwo" mężczyzna nie odpuści i wejdzie do sypialni Nany, nie zakładając nawet maseczki ochronnej. Poyraz doskonale będzie zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, lecz będzie gotów ponieść konsekwencje, by jego żona nie czuła się już samotna. I to pomimo jej zapewnień, że poradzi sobie ze wszystkim sama.

- Dlaczego tu wszedłeś? Idź, bo się zarazisz... Nie martw się. Jestem przyzwyczajona. Sama się uzdrowię.

- Sama? Myślisz, że jesteś super bohaterką? Nie musisz zdrowieć sama. Masz mnie.

Kilic sam złapie wirusa w "Dziedzictwie"!

W 1016 odcinku tureckiego serialu zdeterminowany Kilic zostanie w pokoju żony z zamiarem wyznania jej miłości. Niestety, plan spali na panewce, ponieważ wystarczy krótki moment przy Nanie, aby sam złapał wirusa. Objawy pojawią się błyskawicznie – mężczyzna zacznie intensywnie kichać i nie będzie w stanie nawet dokończyć zdania, co bardzo zmartwi jego ukochaną.

- Na zdrowie. To już drugi raz. Ty też będziesz chory?

- W dodatku wszystko mnie boli.

Zaraz potem w 1016 odcinku telenoweli "Dziedzictwo" do sypialni wkroczy Nazli. Widok brata w pokoju Nany wprawi ją w osłupienie. Wcześniej surowo zakazała mu tam wchodzić, by uniknął infekcji. Ponieważ zignorował jej polecenia, sam nabawił się choroby.

- Co tu robisz? To ty przed chwilą kichałeś?

- Tak.

- Czerwone oczy. Pożółkła skóra. Gratuluję, sam się o to prosiłeś. Zostajesz na kwarantannie.

Chory, ale szczęśliwy Poyraz w "Dziedzictwie"!

Mimo diagnozy, w 1016 odcinku "Dziedzictwa" Kilic wcale nie będzie załamany swoją sytuacją. Przeciwnie – poczuje radość, bo dzięki temu zyska możliwość ciągłego przebywania u boku Nany. Najważniejsze dla niego będzie to, że zyska szansę na dokończenie przerwanej rozmowy, gdy tylko oboje poczują się lepiej.

Jednakże w 1016 odcinku serialu emitowanego w TVP1 powrót do zdrowia potrwa dłużej niż się spodziewali, a poważna dyskusja będzie musiała poczekać. Nana nadal będzie ciężko chora, a Poyraz dopiero zacznie odczuwać pełne skutki infekcji.