Dziedzictwo, odcinek 1013: Poyraz w akcji! Dramatyczne wyznanie zmieni losy Nany - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1013 - środa, 26.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1013. odcinku popularnego serialu „Dziedzictwo” Poyraz niespodziewanie porwie Nanę wprost z ulicy i zaprowadzi do swojego warsztatu. Zdeterminowany Kilic zamknie drzwi na klucz, uznając to za jedyny sposób na odbycie szczerej rozmowy ze swoją żoną na temat fałszywych oskarżeń wobec niej i Semiha. W takich okolicznościach kobieta zostanie pozbawiona możliwości jakiejkolwiek ucieczki.

Jednak w 1013. odcinku „Dziedzictwa” Nana nie będzie skora do wysłuchiwania wyjaśnień i spróbuje się oswobodzić. Poyraz twardo jednak zablokuje jej drogę.

– Co ty wyprawiasz?! Natychmiast mnie wypuść! To porwanie! – stanowczo zażąda przerażona kobieta.

– Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie porozmawiamy! – usłyszy w odpowiedzi od nieugiętego męża.

Awanturowanie się Nany i Poyraza w 1013 odcinku "Dziedzictwa"

Wkrótce w 1013. odcinku „Dziedzictwa” w Nanie zbierze się złość i wyrzuci z siebie wszystko, co zalega jej na duszy. Z kolei Poyraz w końcu dostanie upragnioną szansę, by się wytłumaczyć ze swojego postępowania.

– Naprawdę uważasz, że po tym wszystkim chcę z tobą rozmawiać?! Zawiodłeś mnie! Naraziłeś się na śmiertelne niebezpieczeństwo, mimo że błagałam cię, żebyś przestał! Jak mam ci ufać?! Jak mam żyć z myślą, że każda twoja decyzja może cię zabić?! Czy właśnie tak będziesz mnie „karał”, gdy się na mnie zdenerwujesz? Mam przez ciebie żyć w wiecznym strachu? – wykrzyczy wzburzona Nana.

– To nie ciebie ukarałem… tylko siebie! – odpowie zaskakująco Poyraz i po chwili ze złością kopnie w kosz na śmieci, z którego wysypią się jego rękawice do boksu.

– Dlaczego je wyrzuciłeś? – spyta zdumiona żona.

– Bo jeśli ranią ciebie, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Jeśli moja siła sprawia, że czujesz się słaba, przestraszona… to nie jest prawdziwa siła. To tylko destrukcja. A ja nie chcę być taką burzą – zdobędzie się na szczerość ukochany.

W 1013. odcinku „Dziedzictwa” te słowa nie przekonają jednak żony. Widząc to, Poyraz w końcu zapragnie wyjawić jej sekret, którego nie zdążył wyjawić podczas ich podróży poślubnej. Jednak ten zamiar pokrzyżuje Yusuf, który pojawi się w nieodpowiednim momencie.

– Wiedziałeś, że się boję. Wiedziałeś, jak bardzo. I mimo to stanąłeś do walki. Dlaczego? Jeśli nie chciałeś mnie skrzywdzić… to po co? – nadal będzie pytała Nana.

– Chcesz znać prawdę? Jest tylko jeden powód… Z tego samego powodu, dla którego najpierw się zgodziłem, a potem wszystko porzuciłem. Bo… – zacznie mężczyzna, gdy nagle do warsztatu zapuka chłopiec.

Przełomowe słowa Kilica w 1013 odcinku "Dziedzictwa"

W 1013. odcinku serialu „Dziedzictwo” po usłyszeniu pukania Poyraz głęboko odetchnie, zamilknie i otworzy drzwi chłopcu. Yusuf, od razu zauważy gęstą atmosferę, włoży słuchawki i spokojnie zajmie miejsce na ławce, by małżonkowie mogli dokończyć poważną dyskusję. Nana wręcz będzie domagała się wyjaśnień.

– Dokończ. Proszę. Co było tym jednym powodem? – zwróci się z prośbą do ukochanego.

Właśnie wtedy w 1013. odcinku „Dziedzictwa” Kilic zdobędzie się na prawdziwe, chwytające za serce oświadczenie.

– Bałem się, że was stracę. Myślałem, że to koniec… że już nie będę częścią waszego życia. Gniew mnie pokonał. Dlatego poszedłem na walkę. Ale to był błąd. Jedyny powód, dla którego to zrobiłem, to strach. Nie chcę was stracić, Nano. Już nigdy więcej. Obiecuję… burza we mnie ucichnie. Dla ciebie. Dla nas – wyzna jej Kilic.