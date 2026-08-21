Dziedzictwo, odcinek 1012: Szokujący finał trudnej relacji Poyraza i Nany. Mert uratował sytuację - ZDJĘCIA

Groźna decyzja Poyraza w 1012. odcinku "Dziedzictwa"

W najnowszym epizodzie Nana z przerażeniem odkrywa, że Poyraz planuje stoczyć ryzykowny pojedynek w klatce. Dziewczyna z całych sił stara się go powstrzymać, ale atmosfera jest wyjątkowo napięta. Poyraz daje upust swojej złości, obrzucając ją oskarżeniami o kłamstwa i domniemany romans z Semihem. Jego desperacka decyzja o walce z rosyjskim wojownikiem, „Buldożerem”, to efekt nieporozumienia — opacznie odczytał on pewien list miłosny i nabrał przekonania, że Nana nigdy nie darzyła go uczuciem.

W 1012. odcinku "Dziedzictwa" Poyraz przechodzi prawdziwy kryzys.

Zrozpaczona Nana na próżno usiłuje wytłumaczyć mu całą sytuację. Dopiero niespodziewane i bardzo szczere wyznanie Merta sprawia, że Poyraz zaczyna rozumieć swój błąd. Słowa chłopaka uświadamiają mu, że ocenił Nanę niesprawiedliwie. Okazuje się bowiem, że dziewczyna jedynie chroniła tajemnice Merta, a nie ukrywała przed nim inny związek. Uprzytomniwszy to sobie, Poyraz natychmiast rezygnuje z ryzykownego starcia w ringu. Ten zwrot akcji otwiera przed bohaterami szansę na uratowanie nadszarpniętej relacji i odbudowę zaufania.

Gdzie i kiedy oglądać 1012. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki tego popularnego serialu można śledzić każdego dnia na antenie TVP1 o godzinie 16:00. 1012. epizod zadebiutuje we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji odcinki są także do obejrzenia online, korzystając z serwisu TVP VOD.

Fabuła i obsada serialu "Dziedzictwo"

„Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to wciągająca turecka telenowela, pełna skomplikowanych relacji, rodzinnych tragedii i walki o przetrwanie. Po śmierci rodziców, mały Yusuf trafia do domu wuja, surowego Yamana. Spokój zakłóca pojawienie się Seher, cichej ciotki chłopca. Chociaż ich znajomość zaczyna się od konfliktów i intryg osób trzecich, stopniowo pojawia się między nimi silne uczucie. Wzajemna więź okazuje się dla Yusufa zbawienna.

Późniejsze sezony obfitują w tragiczne zdarzenia. Yaman Kırımlı traci życie, a ciężar opieki nad osieroconym Yusufem i dbanie o spadek przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy Nanie grozi deportacja z kraju. Aby nie dopuścić do wyjazdu i kolejnego ciosu dla małego Yusufa, pojawia się Poyraz. Mężczyzna ryzykuje wiele, zawierając z Naną fikcyjne małżeństwo. Ten układ staje się powodem licznych napięć, silnych emocji i podłożem do tworzenia się prawdziwych relacji w przyszłości.

Na ekranie możemy zobaczyć takich aktorów jak:

Halil İbrahim Ceyhan w roli Yamana Kırımlıego

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj wcielający się w Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf

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