Dziedzictwo, odcinek 1004: Cansel otruje Yusufa! Bratanek Yamana umrze? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1004 - emisja w telewizji

W 1004. odcinku serialu "Dziedzictwo" przebiegła Cansel zdecyduje się na desperacki ruch. Wszystko po to, by odegrać się na Nanie za romantyczny wyjazd z Poyrazem, w którym sama chciała wziąć udział. Emocje sięgną zenitu, gdy przypomni sobie, jak Nana przechytrzy ją wcześniej, aplikując jej leki wywołujące osłabienie.

Żona Sahina wpadnie na demoniczny plan powtórnego użycia tych samych środków, ale tym razem jej ofiarą padnie mały Yusuf. Sibel będzie przerażona pomysłem podania silnych leków dziecku, którego organizm może zareagować zupełnie nieprzewidywalnie. Cansel jednak nie zrezygnuje, zdeterminowana by osiągnąć swój cel.

– Siostro… jesteś pewna, że ten lek nie zrobi mu krzywdy? Naprawdę nic mu się nie stanie?

– Co niby ma mu się stać? Ja też raz wypiłam go przez przypadek. Miałam gorączkę, byłam osłabiona, ale po dwóch dniach przeszło. Yusuf przejdzie przez to samo

– Ale to dziecko…

– I właśnie dlatego to zadziała.

"Dziedzictwo" odcinek 1004. Sibel zacznie bać się planów Cansel

Mimo wątpliwości Sibel, Cansel będzie przekonana, że choroba Yusufa to gwarancja powrotu Nany z miesiąca miodowego.

– Kiedy powiemy Nanie, że jej chłopiec nagle zachorował, rzuci wszystko. Miesiąc miodowy czy nie, nie będzie widziała nic poza nim.

– A co, jeśli nie wrócą?

– Wrócą. Yusuf to dla niej najczulszy punkt. On jest kluczem. Gdy tylko usłyszy, że coś mu dolega, rzuci Poyraza i przyjedzie jak na skrzydłach.

Sibel zamilknie, z trwogą obserwując, jak mały Yusuf beztrosko konsumuje nafaszerowanego lekami tosta.

"Dziedzictwo" odc. 1004. Yusuf w ciężkim stanie

Reakcja organizmu chłopca będzie błyskawiczna i drastyczna. Gorączka, która zaatakuje Yusufa, będzie znacznie wyższa niż w przypadku Cansel. Cennet, widząc pogarszający się stan dziecka, niezwłocznie poinformuje Poyraza i zabierze chłopca do kliniki. Plan Cansel powiedzie się o tyle, że Nana i Kilic natychmiast wrócą z wyjazdu.

Jednakże w 1004. odcinku stan zdrowia bratanka Yamana będzie budził ogromne obawy. Czy intryga Cansel doprowadzi do śmierci Yusufa i złamie serce Nany? Odpowiedzi przyniosą kolejne epizody.