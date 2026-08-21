Dziedzictwo, odc. 1010: Poyraz uzna, że Nana go nie kocha. W rozpaczy podejmie ryzykowną decyzję - ZDJĘCIA

Poyraz utwierdzi się w przekonaniu, że Nana go nie kocha

W 1010. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz ostatecznie utwierdzi się w przekonaniu, że Nana nigdy nie darzyła go uczuciem. Seria niefortunnych zdarzeń sprawi, że mężczyzna zacznie zupełnie inaczej interpretować gesty kobiety. Zamiast otwarcie porozmawiać o swoich obawach, Poyraz zdecyduje się na milczenie i całkowite wycofanie.

Sytuacja okaże się dla niego wyjątkowo trudna, bo jeszcze niedawno był pewien wzajemności ze strony Nany. Kilka razy próbował wyznać jej miłość, jednak zawsze coś stawało mu na przeszkodzie. Kobieta wyraźnie uciekała przed tą rozmową, potęgując u niego uczucie zagubienia.

Teraz Poyraz stwierdzi, że jednak tkwił w błędzie. Straci wiarę w to, że Nana kiedykolwiek odwzajemni jego uczucie i porzuci nadzieję na wspólną przyszłość.

Zrozpaczony Poyraz podejmie ryzykowną decyzję

Mężczyzna nie zamierza jednak tkwić w smutku i użalać się nad sobą. Aby oderwać myśli od bolesnej rzeczywistości, podejmie niezwykle dramatyczną decyzję.

Poyraz stanie do walki z groźnym rosyjskim zawodnikiem, znanym jako Buldożer. To nie będzie zwykły sparing, a brutalne starcie niosące ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. Krok ten, podyktowany desperacją, może przynieść fatalne konsekwencje.

Decyzja o wejściu na ring zapadnie w momencie największego kryzysu psychicznego. Poyraz, kierowany wyłącznie rozgoryczeniem i żalem, postanowi zaryzykować wszystko, bo w jego przekonaniu nie ma już nic do stracenia.

Poyraz nie zna całej prawdy

Problem polega na tym, że Poyraz zinterpretował sytuację całkowicie opacznie. Nana przecież nigdy nie odrzuciła jego uczuć, co więcej, sama planowała odpowiednią chwilę, by otworzyć przed nim serce i wyznać mu prawdę o tym, co do niego czuje.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki serialu „Dziedzictwo”?

Nowe odcinki „Dziedzictwa” emitowane są każdego dnia o 16:00 w TVP1. Odcinek 1010. zobaczymy w niedzielę, 23 sierpnia 2026 roku. Fani serialu mogą również śledzić losy bohaterów na platformie TVP VOD, gdzie trafiają wszystkie wyemitowane odcinki.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

Turecka telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to pełna emocji historia o skomplikowanych relacjach rodzinnych i wielkiej miłości. Gdy mały Yusuf traci rodziców, trafia pod skrzydła bezwzględnego wuja Yamana. Niedługo potem w ich życiu pojawia się Seher, ciotka chłopca. Początkowa wrogość i liczne przeciwności losu z czasem ustępują miejsca głębokiemu uczuciu, które łączy opiekunów Yusufa.

Z czasem widzowie stają się świadkami dramatycznych wydarzeń. W wyniku nieszczęśliwego splotu zdarzeń Yaman Kırımlı traci życie, a odpowiedzialność za Yusufa i majątek rodziny przejmuje Nana Maryam.

Na domiar złego pojawiają się kłopoty urzędowe – Nanie grozi deportacja z kraju. Z pomocą przychodzi jej Poyraz, który oferuje jej fikcyjne małżeństwo, aby ocalić spokój i bezpieczeństwo chłopca. Ten nietypowy układ stanie się początkiem nowej, burzliwej relacji.

Obsada serialu „Dziedzictwo” to m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı,

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj grający Poyraza,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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