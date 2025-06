Tureckie seriale

Dziedzictwo. Nedim okaże się ohydnym zdrajcą! Tak zmieni się zaufany człowiek Yamana w Emanet - ZDJĘCIA

Od samego początku "Emanet" Nedim jest najwierniejszym człowiekiem Yamana. Kirimli wielokrotnie angażował go w swoje interesy, a w kryzysowych sytuacjach powierzał mu bezpieczeństwo swoich najbliższych. To wręcz niewiarygodne, ale w późniejszych odcinkach "Dziedzictwa" Nedim okaże się podłym zdrajcą! Co zrobi Yamanowi? Poznaj szczegóły.