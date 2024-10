Tureckie seriale

Dziedzictwo. Nareszcie padnie słowo kocham! "Trenowała to przed lustrem". Streszczenie 388 odcinka Emanet (29.10.2024)

W małżeństwie Seher i Yamana padnie słowo "kocham". Dojdzie do tego, gdy Kirimli zostanie wypisany ze szpitala do domu. Z czyich ust padnie to wyznanie? Zobacz w galerii ZDJĘĆ sytuację, do której dojdzie w Emanet. Zrobi się niezręcznie!