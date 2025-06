Tureckie seriale

Dziedzictwo. Kolejne porwanie! Tak Nana znajdzie się w pułapce! Streszczenie 598. odcinka Emanet (11.06.2025)

W tureckiej telenoweli "Emanet" dojdzie do kolejnego porwania! Tym razem na celowniku porywaczy znajdzie się Nana. Nie trudno się domyślić, że we wszystkim palce będzie maczał Idris! W galerii przedstawiamy ZDJĘCIA, w jaki sposób do tego dojdzie i jak zareaguje Yaman.