Gliniarze, odcinek 1184: sekrety porwanej nastolatki kierują śledztwo na zupełnie nowy, zagraniczny tor

Emocje w waszym ulubionym serialu ponownie sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek "Gliniarze" dostarczył nam śledztwa pełnego zwrotów akcji. Detektywi Adam Bogusz i Krzysztof Chrobociński zajęli się sprawą brutalnego morderstwa trenera młodzieżowej drużyny piłkarskiej. Choć początkowo wszystko wskazywało na rabunek, szybko wyszło na jaw, że ofiara nie miała dobrej reputacji i przez swoje problemy stworzyła szeroki krąg podejrzanych. Największy szok nadszedł jednak na końcu, gdy okazało się, że sprawca tej zbrodni od samego początku znajdował się tuż obok śledczych. Jakie nowe wyzwania czekają tym razem na detektywów z warszawskiej komendy?

"Gliniarze" odc. 1184 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku śledczy zmierzą się ze sprawą porwania siedemnastoletniej córki zamożnego właściciela stadniny koni. Sprawę przejmują detektywi Kuba Roguz i Olga Lipska, którzy natychmiast rozpoczynają dochodzenie. Ich początkowe podejrzenia koncentrują się na motywie finansowym i ewentualnym żądaniu okupu, a także na konflikcie biznesowym z konkurencyjnym przedsiębiorcą, który niedawno ogłosił upadłość. Jednak w miarę postępu śledztwa okazuje się, że pozornie niewinna nastolatka skrywała wiele tajemnic. Ostatecznie gliniarze trafiają na zupełnie nowy trop, który prowadzi ich do międzynarodowych znajomości porwanej dziewczyny.

"Gliniarze" odc. 1184 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i dynamicznych zwrotów akcji w swoim ulubionym serialu. Każdy nowy odcinek to gwarancja trzymającej w napięciu intrygi, a najbliższy zapowiada się wyjątkowo interesująco. Już wkrótce dowiemy się, jak detektywi poradzą sobie z nowym, skomplikowanym śledztwem. Najnowszy, 1184. odcinek serialu "Gliniarze" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom niezapomnianych wrażeń, rzucając ich w wir policyjnych pościgów i skomplikowanych dochodzeń w sercu Warszawy. Każdy odcinek to unikalne sprawy kryminalne, które sprawdzają spryt i determinację stołecznych detektywów. To opowieść o codziennej konfrontacji z brutalnym światem zbrodni, gdzie stawką jest ludzkie życie. Codzienna walka ze światem przestępczym, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów. W serialu występują m.in.: