Gliniarze, odcinek 1177: W desperackim wyścigu z czasem detektywi odkrywają, że porwanie chorego dziecka jest częścią przemyślanej zemsty

W ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" emocje ponownie sięgnęły zenitu, a Olgierd Mazur i Natalia Nowak stanęli przed kolejnym wyzwaniem. Śledztwo rozpoczęło się od dramatycznego znaleziska w parku, gdzie dzieci odkryły rannego mężczyznę błagającego o pomoc. Detektywi szybko ustalili, że ofierze grożono z powodu długów hazardowych, co wydawało się oczywistym motywem napaści. Jednak gdy wszystkie tropy wskazywały na proste rozwiązanie, sprawa nagle przybrała zaskakujący obrót, kompletnie zmieniając bieg dochodzenia. Ten zwrot akcji udowodnił, że nic nie jest takie, jakim wydaje się na pierwszy rzut oka. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Gliniarze" odc. 1177 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu dochodzi do dramatycznego porwania noworodka prosto ze szpitala. Sprawa jest niezwykle pilna, ponieważ dziecko cierpi na zagrażającą życiu infekcję, a detektywi Adam Bogusz i Krzysztof Chrobociński mają zaledwie 12 godzin na jego odnalezienie. Początkowo podejrzenia padają na zadłużonego narkomana, którego nerwowe zachowanie na SOR-ze wzbudziło niepokój. Szybko okazuje się jednak, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Śledztwo ujawnia, że uprowadzenie było starannie zaplanowaną akcją, a jej motywem może być zemsta wymierzona w biologicznego ojca dziecka.

"Gliniarze" odc. 1177 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, aby zobaczyć, jak potoczą się losy porwanego dziecka i czy detektywom uda się zdążyć na czas. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, trzymając widzów w napięciu do samego końca. Wszystkich zainteresowanych dalszym przebiegiem śledztwa informujemy, gdzie i kiedy będą mogli obejrzeć premierowe wydanie. Emisja 1177. odcinka "Gliniarzy" odbędzie się w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to popularny serial kryminalny, który każdego dnia zabiera widzów w sam środek dynamicznych akcji warszawskiej policji. Każdy odcinek przedstawia dwie odrębne, trzymające w napięciu sprawy, pokazując codzienną walkę funkcjonariuszy z przestępczością w stolicy. To opowieść o pracy najtwardszych detektywów, którzy muszą wykazać się sprytem, by rozwiązać najtrudniejsze zagadki i stawić czoła brutalnemu światu zbrodni. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: