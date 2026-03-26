Gliniarze, odcinek 1176: Śledztwo Natalii i Olgierda nieoczekiwanie się komplikuje. Czy uda im się rozwiązać sprawę?

W ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" napięcie sięgnęło zenitu, a fani z pewnością wstrzymywali oddech. Detektywi Kuba Roguz i Olga Lipska poszukiwali mordercy zamożnej kobiety, a początkowe podejrzenia padły na jej byłego męża. Szybko okazało się jednak, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, gdy mężczyzna skierował uwagę śledczych na partnerów ofiary z portali randkowych. Gdy pojawiła się kolejna ofiara, do akcji wkroczył policyjny profiler, który próbował stworzyć portret psychologiczny sprawcy. Wszystko przerodziło się w prawdziwy wyścig z czasem, kiedy zabójca zaatakował po raz kolejny. Z jakimi nowymi wyzwaniami zmierzą się policjanci tym razem?

"Gliniarze" odc. 1176 - streszczenie

W parku dochodzi do dramatycznego odkrycia, gdy grupa dzieci natrafia na rannego mężczyznę, który desperacko prosi o ratunek. Do sprawy natychmiast zostają przydzieleni Olgierd Mazur i Natalia Nowak. Detektywi w trakcie śledztwa dowiadują się, że ofiara otrzymywała pogróżki, a napastnik domagał się zwrotu długu. Dalsze dochodzenie ujawnia, że poszkodowany był mocno zadłużony i zmagał się z uzależnieniem od hazardu. Mimo że motyw ataku wydaje się oczywisty, śledztwo nieoczekiwanie komplikuje się, prowadząc detektywów w zupełnie nowym kierunku.

"Gliniarze" odc. 1176 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z niecierpliwością wyczekują na kolejne emocjonujące śledztwa swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle intrygująco, a napięcie rośnie z każdą kolejną zapowiedzią. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z losami warszawskich detektywów, mamy dobrą wiadomość. Premierowa emisja 1176. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki emocji, przenosząc ich w sam środek policyjnych akcji w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka kryminalna, która pokazuje ciężką i niebezpieczną pracę detektywów. Fani doceniają serial za dynamiczne śledztwa i realizm w ukazywaniu walki z przestępczością. To prawdziwa gratka dla miłośników gatunku, którzy razem z bohaterami próbują rozwikłać najtrudniejsze sprawy. W serialu występują m.in.: