Rozdanie Nagród Lewiatana 2026 podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Wyróżnienia dla przedsiębiorców, działaczki społecznej i byłego wicepremiera.

Nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego dla byłego prezesa Tesco Polska, Ryszarda Tomaszewskiego i prezesa Grupy Kruk, Piotra Krupy.

Wśród nagrodzonych także Małgorzata Chmielewska i były minister gospodarki Janusz Steinhoff.

Kto został doceniony w Sopocie?

Sopot po raz kolejny stał się centrum dyskusji o przyszłości gospodarki, a wszystko za sprawą 15. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. To właśnie podczas tego wydarzenia, w czwartek, odbyła się uroczysta gala, na której wręczono prestiżowe Nagrody Lewiatana 2026. Konfederacja Lewiatan co roku docenia w ten sposób osoby, które mają realny wpływ na polską przedsiębiorczość, życie publiczne i gospodarkę.

W tym roku kapituła postawiła na różnorodność. Na liście laureatów znaleźli się zarówno twórcy biznesowych potęg, jak i osoby znane z działalności społecznej czy politycznej. Wśród nagrodzonych podczas gali Nagród Lewiatana 2026 znaleźli się między innymi prezes Grupy Kruk Piotr Krupa, były prezes zarządu Tesco Polska Ryszard Tomaszewski, katolicka działaczka społeczna Małgorzata Chmielewska oraz były wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, Janusz Steinhoff. Wyróżnienia przyznano w kilku kategoriach, w tym za wybitne zasługi dla przedsiębiorczości, odważne myślenie oraz wkład w życie publiczne.

Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego dla najlepszych przedsiębiorców

Jednym z najważniejszych momentów gali było wręczenie Nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego. To wyróżnienie, które trafia do przedsiębiorców "nadających styl polskiej przedsiębiorczości i kontynuujących jej najlepsze tradycje". Kapituła przyznaje je w dwóch kategoriach – dla małych i średnich firm oraz dla dużych graczy na rynku.

W tej pierwszej doceniono Ryszarda Tomaszewskiego. To postać doskonale znana w świecie polskiego biznesu, choćby z czasów, gdy stał na czele Tesco Polska. Dziś z powodzeniem zarządza XIX-wiecznym kompleksem Dworzysko w Szczawnie-Zdroju, udowadniając, że doświadczenie z wielkiej korporacji można z sukcesem przenieść na grunt unikalnego, historycznego obiektu.

Z kolei w kategorii dużych przedsiębiorstw statuetka trafiła w ręce Piotra Krupy, współzałożyciela i prezesa Grupy Kruk. To jedna z największych w Europie firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami, której sukces pokazuje, jak polska firma może stać się liderem w swojej branży na arenie międzynarodowej. Obaj panowie dołączyli tym samym do grona laureatów Nagród Lewiatana.

Nagrody za "działalność publiczną, odwagę i wkład w gospodarkę"

Nagrody Lewiatana to jednak nie tylko wyróżnienia dla aktywnych przedsiębiorców. Kapituła co roku docenia również osoby, które swoją pracą i postawą wywierają znaczący wpływ na życie publiczne i rozwój Polski. W tej edycji Nagrodę im. Władysława Grabskiego, przyznawaną osobistościom ze świata publicznego, otrzymał Markus Beyrer. To pochodzący z Austrii dyrektor generalny BusinessEurope, kluczowej organizacji zrzeszającej europejskich pracodawców, z którą od lat blisko współpracuje Konfederacja Lewiatan.

Ogromne zainteresowanie wzbudziło przyznanie Nagrody Za Odważne Myślenie i Działanie. To specjalne wyróżnienie, nadawane przez Zarząd Konfederacji Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Wśród tegorocznych laureatów Nagród Lewiatana znalazła się również Małgorzata Chmielewska, doceniona właśnie "za odważne myślenie i działanie". Katolicka działaczka społeczna i prezes Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” od lat pomaga osobom bezdomnym, chorym i wykluczonym, pokazując, że empatia i skuteczność mogą iść w parze.

Na gali podczas Europejskiego Forum Nowych Idei wręczono także Nagrodę Specjalną Zarządu. Trafiła ona do byłego wicepremiera i ministra gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, Janusza Steinhoffa. Został on uhonorowany jako osoba "wybitnie zasłużona na polu kultury, polityki, nauki, życia publicznego i gospodarki", co stanowi podsumowanie jego wieloletniej aktywności na rzecz polskiej transformacji.

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