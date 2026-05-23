Szok w Barwach szczęścia! W 3387 odcinku Dominika przejmuje władzę w firmie a przyjaźń z Renatą wisi na włosku

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Renata opuści odwyk, aby zdążyć na licytację "Feel Good", do której wcześniej będzie zachęcać ją Dominika. Bloch-Kowalska postanowi stanąć do walki o ich lokal i za wszelką cenę go wylicytować na własność, aby więcej nie trafił w niewłaściwie ręce. I choć Nowakowa będzie wolała go jednak wynajmować, zwłaszcza, że nie będzie mieć środków na zakup lokalu, to zdecyduje się przyjść na aukcję.

Tyle tylko, że w 3387 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl się spóźni, bo jak zjawi się na miejscu, to będzie już po ptakach. Co prawda, to Dominika ostatecznie wylicytuje ich lokal, ale radość Renaty z tego faktu wcale nie potrwa długo! Zwłaszcza, gdy pozna jej cenę!

- Hej, nie mówcie, że już po wszystkim... - zacznie Renata.

- No tak. A co ty tutaj robisz? - zdziwi się Dominika.

- Wyszłam z ośrodka na własną prośbę. Miałam nadzieję, że zdążę - westchnie jej przyjaciółka.

- No niestety. Sprawa jest już zamknięta - oznajmi jej Sebastian.

- Czemu macie takie zbolałe miny? - zapyta Renata, na co w odpowiedzi usłyszy - Licytacja stanęła na milionie i stu tysiącach.

Renata domyśli się, że Dominika i Sebastian chcą się jej pozbyć w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Renata mocno się zszokuje. Tym bardziej, że nawet nie będzie brać pod uwagę tak ogromnej kwoty, a mimo to Dominika pójdzie na całość i to jeszcze za jej plecami. Oczywiście, taki ruch nie spodoba się Nowakowej, ale już nie będzie miała zbyt wiele do gadani. Szczególnie, gdy po stronie żony stanie i Sebastian, który sam ją do tego namówi.

- To były szacunki. Ale licytacja była ostra i doszliśmy do wniosku, że warto zaryzykować i wyłożyć więcej - stwierdzi Bloch-Kowalska.

- Ale mnie nie stać na taki kredyt. Dlaczego podjęliście tę decyzję beze mnie? - zdenerwuje się Nowakowa.

- Bo cię tu nie było - wyrzuci jej Dominika, po czym przypomni, że za każdym razem, jak chciała z nią o tym porozmawiać, to jej nie pasowało.

- Nie możesz zjawiać się tu po czasie i mieć pretensje do wszystkich poza sobą - doda Kowalski.

W tej chwili w 3387 odcinku "Barw szczęścia" dla Nowakowej wszystko stanie się jasne. Renata otwarcie wygarnie małżonkom, co myśli na ich temat, ale Dominika od razu postanowi rozładować napięcie. Jednak osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt.

- Wy po prostu chcecie się mnie pozbyć - wyrzuci im wściekła Renata.

Nowakowa dokona szokującego odkrycia w "Feel Good" po przejęciu go przez Bloch-Kowalską w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Wtedy w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zaproponuje, aby wspólnie pojechały do "Feel Good" i na spokojnie porozmawiały o nowej przyszłości, która będzie pełna zmian. Szczególnie, że kolejną Renata zobaczy już na wstępie, gdy zobaczy stojącą za barem Luizę (Julia Zielińska).

- Świetnie. Sama ustalasz kwotę wykupu lokalu, sama zatrudniasz nowych ludzi - wytknie jej Nowakowa, ale Bloch-Kowalska od razu zacznie zapewniać ją, że nikogo nie zatrudniła.

- Luiza jest tutaj tylko na chwilę, do pomocy. Będzie dziś i może przez parę następnych dni - przyzna Dominika, ale Renata jej w to nie uwierzy - Nie miałam pojęcia, jak długo będziesz w ośrodku, więc musiałam się jakoś ratować...

- Ratować? Ty nikogo nie ratujesz, ty po prostu powoli przejmujesz nasz biznes - oskarży ją przyjaciółka.

Wówczas w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska wypomni jej, że sama jest sobie winna. Ale z drugiej strony nie przestanie jej kibicować w powrocie do zdrowia. Jednak Renata już nie uwierzy w żadne jej intencje, gdyż po tym wszystkim, co się stanie, będzie wiedzieć swoje!

- Musisz wyzdrowieć. Wierzę, że ci się uda - wyzna jej Dominika.

- Litości, nie wysilaj się. Ty się modlisz, żeby mi się nie udało - rzuci Renata, po czym wzburzona wyjdzie z lokalu.

