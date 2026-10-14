Ostatnie pożegnanie Amelii w Barwach szczęścia. Tak produkcja upamiętniła Stanisławę Celińską w 3419 odcinku - ZDJĘCIA

3419 odcinek "Barw szczęścia" ostatnim z udziałem Stanisławy Celińskiej!

W 3419 odcinku "Barw szczęścia" widzowie po raz ostatni zobaczą na ekranie Amelię, w którą od 12 lat wcielała się Stanisława Celińska. I mimo, że aktorka odeszła 12 maja 2026 roku, to jednak jej bohaterka wciąż pojawiała się w serialu i to nie tylko we wspomnieniach, ale i osobiście, bo odcinki "Barw szczęścia" są nagrywane ze sporym wyprzedzaniem, a aktorka grała w nich do końca.

Jednak 3419 odcinek serialu będzie już tym ostatnim z jej udziałem, jaki udało się nagrać, o czym Telewizja Polska oficjalnie poinformowała na swoich mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Tym bardziej, że pod koniec odcinka znajdzie się wzruszające pożegnanie, w którym produkcja "Barw szczęścia" przypomni najpiękniejsze chwile Amelii w serialu.

- Ostatni premierowy odcinek serialu Barwy Szczęścia z udziałem Stanisławy Celińskiej w środę o 20:00 w TVP2 Wybitna aktorka zmarła 12 maja tego roku w wieku 79 lat - czytamy w komunikacie Telewizji Polskiej.

Tak produkcja "Barw szczęścia" pożegnała wybitną aktorkę!

Ale nim do tego dojdzie, to na początku 3419 odcinka "Barw szczęścia" Amelia zjawi się w gabinecie Bruna, gdy dowie się o zatrzymaniu jego żony Karoliny (Marta Dąbrowska). Wiśniewska zażąda od syna, aby ten powiedział mu prawdę o Stańskiej, a gdy już ją usłyszy, to zdecydowanie potępi zachowanie synowej wobec Justina (Jasper Sołtysiewicz). A przy okazji jeszcze ostrzeże przed nią Bruna.

Tak w 3419 odcinku "Barw szczęścia" będzie wyglądała ostatnia scena z udziałem Stanisławy Celińskiej, którą pod koniec emisji produkcja serialu pożegna w wyjątkowy sposób, przypominając najpiękniejsze chwile Amelii - od jej pojawienia się w serialu, poznania i ślubu z ukochanym Tomaszem (śp. Kazimierz Mazur), odzyskaniu Bruna, działalności dobroczynnej, opieką nad ukochanym wnukiem Tadziem (Józio Trojanowski), chwilami z przyjaciółmi, rodziną, a przede wszystkim mężem.

Jak potoczą się dalsze losy Amelii w "Barwach szczęścia"?

Póki co nie wiadomo, co dalej stanie się z Amelią w "Barwach szczęścia", bo w serialu aktorka dalej będzie żyła. Jednak pewnym jest, że już więcej nie pojawi się na ekranie. Co najwyżej we wspomnieniach pozostałych bohaterów. Tym bardziej, że wskazują na to ostatnie słowa Bruna, kierowane do matki w jej końcowym pożegnaniu "Nie znikniesz, prawda?". Ale na odpowiedź na to, czy tak faktycznie będzie, widzowie "Barw szczęścia" będą musieli jeszcze trochę poczekać!

Kiedy 3419 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3419 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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