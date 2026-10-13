Barwy szczęścia, odcinek 3419: Bruno wystawi Karolinę! Wściekła Amelia każe synowi przejrzeć na oczy - ZDJĘCIA

Amelia ostrzeże Bruna przed mściwą Karoliną w 3419 odcinku "Barw szczęścia"

Zatrzymanie Karoliny przez całą noc na komisariacie w 3419 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Amelii sygnałem, że źle się dzieje w małżeństwie z Bruna. By chronić jedynego syna przed kobietą, która może go z łatwością pogrążyć, zniszczyć hotel Stańskiego, na który tak ciężko pracował, seniorka otwarcie powie, a właściwie wykrzyczy, co myśli o Karolinie i intrydze przeciwko Justinowi (Jasper Sołtysiewicz).

- W głowie się nie mieści, żeby człowiek mógł zrobić coś takiego!

- Justin nas zaatakował - wtrąci Bruno, lecz Amelia od razu mu przerwie.

- Słucham?! Ty jeszcze ją bronisz?!

- Nie bronię, ale to Justin wywołał z nami wojnę, a na wojnie wiesz, jak to jest, każdy chwyta się wszelkich metod!

- Pewnie, tłumacz ją! Albo od razu powiedz,że to ci było na rękę!

- Nie, nie było mamo... I przykro mi, że w ogóle masz o mnie takie zdanie! Powiedziałem jej, że zrobiła źle, jak tylko mi się do tego przyznała...

- Ale jej nie powstrzymałeś!

- Bo dowiedziałem się po fakcie...

- Ja już dawno zauważyłam, że Karolina chce mieć kontrolę nad wszystkim i że jest mściwa!

- Mamo, to moja żona...

- No właśnie! Może najwyższy czas, żebyś się zastanowił, z kim się związałeś!

- Nie mów tak. To, że Karolina popełniła błąd...

- Błąd?! Słuchaj, to było paskudne, cyniczne działanie! Zastanów się! Jeżeli z taką łatwością przyszło jej dzisiaj wykopać dołek pod Justinem, to jutro z taką samą łatwością wykopie go pod tobą! Rozumiesz to? - Amelia postara się przemówić synowi do rozumu.

Policja wypuści Karolinę, ale usłyszy zarzuty w 3419 odcinku "Barw szczęścia"

Ich ostrą rozmowę o Karolinie w 3419 odcinku "Barw szczęścia" przerwie telefon od prawnika Klemensa (Sebastian Perdek), że po przesłuchaniu Stańska odzyska wolność. To jednak nie koniec tej sprawy, bo Karolinie będzie groził wyrok w zawieszeniu, grzywna, a już na pewno ona i Bruno będą musieli wypłacić Justinowi odszkodowanie, bo wytoczy Stańskim proces cywilny.

- Wypuszczają Karolinę...

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3421: To będzie koniec Karoliny? Bruno jasno da żonie do zrozumienia, gdzie widzi jej miejsce - ZDJĘCIA

Wyjście Karoliny na wolność w 3419 odcinku "Barw szczęścia" wcale Bruna nie ucieszy. Nawet nie pojedzie po ukochaną na komendę policji. Poleci za to Klemensowi, by przywiózł jego żonę do hotelu. W ten sposób Bruno wystawi Karolinę i da jej wyraźnie odczuć, jak surową karę poniesie za przestępstwo, które popełniła.

- Bruna nie ma? Nie powiedział mu pan, że mnie wypuszczają?

- Oczywiście, że powiedziałem. Po prostu jakieś sprawy zatrzymały go w hotelu - wyjaśni Klemens.

Kiedy 3419 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3419 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Zmarła Stanisława Celińska ostatni raz w serialu "Barwy szczęścia"

Odcinek 3419 "Barw szczęścia" będzie ostatnim z udziałem Stanisławy Celińskiej, która zmarła 12 maja 2026 roku. Przed napisami końcowymi produkcja "Barw szczęścia" pożegna Amelię, przypominając najpiękniejsze sceny z jej udziałem. Póki co nie wiadomo, jak zakończą się losy Amelii Wiśniewskiej.

Barwy szczęścia. Justin sprowokuje Karolinę! Jej dni na wolności będą policzone