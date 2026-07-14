Nowa Renata w Barwach szczęścia. Tak zmieni się ukochana Kodura w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Kolejna metamorfoza Renaty w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Renata przejdzie kolejną niezwykłą metamorfozę. Zwłaszcza, że ukochana Marcina już zdążyła przyzwyczaić widzów do swoich zmian w wizerunku. Przypomnijmy, że Nowak zaczynała w dłuższych włosach, raz na jakiś czas zmieniając ich kolor. Aż w końcu zaskoczyła swoją krótką i jasną fryzurą. Jednak potem znów zaczęła zapuszczać włosy, a teraz widzowie zobaczą tego efekt!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Nowak wróci bardziej do takiego wyglądu, do którego już zdążyła przyzwyczaić widzów. Szczególnie, w kontekście wcześniejszego koloru i długości włosów! Jednak teraz zobaczą je w zdecydowanie najdłuższym wydaniu!

Tak zmieni się ukochana Kodura w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Anna Mrozowska wraz z Karoliną Chapko wzięły udział w specjalnej sesji dla "Barw szczęścia". Na ujęciach Renata pokazała się już w zupełnie innym wizerunku niż dotychczas ze zdecydowanie dłuższymi włosami niż do tej pory i kolorze, w jakim mogliśmy oglądać ją na samym początku, gdy dołączyła do serialu, a także tym, w jakim była pod koniec obecnego sezonu.

Tyle tylko, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jej włosy będą jeszcze dłuższe, przez co jeszcze lepiej będzie widać oba kolory! A Renata będzie wyglądać wręcz olśniewająco, jakby już nie było śladu po jej wcześniejszym uzależnieniu od leków!

Nie tylko Nowak zmieni się w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zmieni się nie tylko Renata, bo i jej ukochany przejdzie spektakularną metamorfozę. Marcin zrezygnuje ze swojego charakterystycznego zarostu i pojawi się kompletnie ogolony, przez co kompletnie się zmieni. Dokładnie tak samo jak i jego partnerka!

Czyżby te zmiany w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zwiastowały to, że u pary w końcu zacznie się układać? Czy Renata na dobre wyjdzie z nałogu i w końcu będą z Marcinem szczęśliwi tak jak wcześniej? A może to będzie symbolem ich nowego, ale już nie wspólnego życia? Tym bardziej, gdy Nowak ubzdura sobie, że Daria (Natalia Szczypka) chce jej odbić ukochanego! Czy tak faktycznie się stanie? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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