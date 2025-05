Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Kodur zmartwi się losem Józefiny w ostatnim 3202 odcinku. Ucieczka Andrzeja i utrata majątku będą tragiczne w skutkach? - ZDJĘCIA

Kodur (Oskar Stoczyński) w finałowym, 3202 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokoi się dziwnym stanem Józefiny (Elżbieta Jarosik). Komisarz dość słusznie wyczuje, że mama Cezarego (Marcel Opaliński) tylko gra twardą. To przecież ogromny szok i cios, by z planowania ślubu przeskoczyć na samotność, upokorzenie i wstyd. Chociaż Rawiczowa postara się ukryć skrajne emocje, czujny Kodur porozmawia z Cezarym w cztery oczy. W 3202 odcinku "Barw szczęścia" da do zrozumienia, że Józefina może potrzebować sporej pomocy.