Barwy szczęścia. Wyjazd Olgi. Zniknie bez Marka i to będzie cichy koniec tego związku?

Nieustające afery między Olgą a Markiem

W kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” po wakacjach napięcie między Markiem a Olgą narośnie. Sytuacja jest trudna, bo Złoty chce pomagać Krzysztofowi, a przede wszystkim Krystynie. Nie jest tajemnicą, że jego mama cierpi na postępującego Alzheimera i musi przebywać pod opieką. Momentami traci nad sobą panowanie, jeśli ktoś bliki nie spojrzałby na jej wybory i zachowanie, mogłoby dojść do tragedii.

Olga to wszystko rozumie, ale w teorii. Jak podaje portal światseqiali.interia.pl, kobieta nieźle wścieknie się na wieść, że ukochany znów zgodził się zająć Krystyną, podczas gdy Krzysztof wyjedzie na ryby pod miasto. To rozjuszy Olgę, bo przecież sama zaplanuje z partnerem wypad do Wisły. Okaże się, że Marek nie może jechać.

Marek odmówi wyjazdu z Olgą. Znów przez Krysię

- (…) To on głównie opiekuje się mamą. Jeśli ma okazję na chwilę wyrwać się z domu, muszę mu w tym pomóc - cytuje wspomniany portal słowa Marka. W tym momencie Olga przypomni mu, że ona także potrzebuje odpocząć. Zmienić otoczenie. - Już mu obiecałem, nie chcę się wycofywać - uzna Złoty i obieca kolejny wyjazd. - Przyszły weekend odpada. Wszystko sobie poukładałam właśnie pod najbliższy weekend i nie dam rady tego zmienić - stwierdzi rzeczowo Olga. - (…) Przecież z przyjazdem Wioletki było dokładnie tak samo. Postawiłeś mnie przed faktem dokonanym - żachnie się. - Wypominasz mi, że chciałem spędzić trochę czasu z córką, którą widuję raz na pół roku? - zdenerwuje się Złoty.

Wyjazd Olgi w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Ostatecznie Olga podejmie decyzję, że wyjeżdża sama. Skoro partner nie może, bo wyświadcza przysługę Krzysztofowi, ona sama zadecyduje i wyruszy w podróż. To jednoznaczne z zerwaniem? Chyba nie, ale cała sytuacja zawiśnie na włosku.