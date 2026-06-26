Barwy szczęścia. Wyjątkowa rocznica Dominiki i Sebastiana. Renata nie zniszczy im związku? 

Osiem lat razem i coraz więcej wyzwań

Dominika i Sebastian należą do tych par, którym kibicuje wielu fanów "Barw szczęścia". Przez lata wspólnie pokonywali kolejne przeciwności, ale końcówka minionego sezonu przyniosła wydarzenia, które mocno wpłynęły na ich codzienność. Największym problemem okazała się dramatyczna sytuacja Renaty. Wieloletnia przyjaciółka Dominiki zaczęła nadużywać silnych leków przeciwbólowych, a uzależnienie szybko wymknęło się spod kontroli. Sebastian namawiał ukochaną, by przestała brać na siebie odpowiedzialność i skupiła się na prowadzeniu lokalu bez Renaty.

Renata znów wszystko się skomplikuje?

Problemy nie zakończyły się wraz z pobytem Renaty w ośrodku leczenia uzależnień. Gdy kobieta opuściła placówkę, przeżyła prawdziwy szok. Dowiedziała się, że Dominika kupiła za ponad milion złotych lokal, w którym działa Feel Good. Ta decyzja mogła na dobre zmienić ich relacje i sprawić, że dawnym przyjaciółkom będzie jeszcze trudniej odbudować wzajemne zaufanie. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie wątek uzależnienia Renaty będzie miał dalszy ciąg. Jej zachowanie nadal może budzić niepokój, a kolejne decyzje odbiją się nie tylko na niej samej, ale także na Dominice i Sebastianie.

Zdjęcie z planu uspokoi fanów?

Na razie na Instagramie aktorki pojawiło się jedynie Dominiki i Sebastiana z podpisem "8 barwnych wspólnych lat", dając fanom sygnał, że para nadal będzie odgrywać ważną rolę w nowych odcinkach po wakacyjnej przerwie. Czy jednak uczucie bohaterów okaże się na tyle silne, by przetrwać kolejne problemy związane z Renatą? Odpowiedź przyniesie dopiero nowy sezon "Barw szczęścia".