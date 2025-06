Barwy szczęścia. Wielkie pojednanie Grażyny i Wandy! Uda się scalić rodzinę Kępskich? - ZDJĘCIA

Zawiła historia rodziny Kępskich w "Barwach szczęścia"!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Tomkowi (Jakub Sokołowski) i Grażynie uda się ocalić rodzinę Kępskich! A przynajmniej częściowo, gdyż dojdzie do wielkiego pojednania jednej z ofiar Henryka z jego żoną.

I choć ich relacje do tej pory były nienaganne, to jednak wszystko zmieniło się po śmierci zwyrodnialca i jego pogrzebie, gdzie na chwile przed wyszły na jaw szokujące informacje na temat zboczonego seniora, który jak się okazało nie tylko skrzywdził byłą dziewczynę Wiktora, Madzię (Natalia Sierzputowska), ale także i jego matkę Wandę i to właśnie on okazał się być jego biologicznym ojcem!

I po tym wszystkim, odsunęła się od niego całą rodzina, a w najgorszym momencie byli przy nim tylko Wanda z Tomaszem i jego ukochaną Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), o co Kępska miała pretensje do Wirackiej. Ale na szczęście nie na długo, gdyż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej to się już zmieni!

Wanda i Grażyna w końcu się pogodzą w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Kinga Suchan pochwaliła się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z Mają Barełkowską, które udostępniły i "Barwy szczęścia" na swoim oficjalnym profilu! Na fotografiach widzimy Grażynę i Wandę w doskonałych nastrojach, co może zwiastować przełom w ich relacji.

Tym bardziej, że wskazuje na to i sam opis, gdyż wcześniej było między nimi neutralnie, potem źle, a zatem wydaje się, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie już tylko dobrze! Bo w końcu ile można żyć w niezgodzie!

- Oto przykład barwnej relacji z cyklu " to skomplikowane": Grażka i Wanda czyli @maja_barelkowska_official . Dziękuję Ci Kochana za naszą współpracę, jest wymarzona, uważna i poruszająca. Widzimy się w kolejnym sezonie @barwyszczescia.official @knockknockactors - napisała Kinga Suchan pod ich wspólnymi zdjęciami.

Czy Wiktor także wreszcie pojedna się z Kępską w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A zatem wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Grażyna i Wanda się pogodzą! Tym bardziej, że już w finałowych odcinkach 18 sezonu Wiracka wyraziła chęć na ocalenie rodziny Kępskich i w tej kwestii zwróciła się o pomoc do Tomka, który przecież również do tego dążył. I wydaje się, że uda im się to osiągnąć! A już na pewno w jej przypadku!

Ale czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej w ślad za matką pójdzie i jej syn? Czy Wiktor, który do tej pory nie był do tego skory, także w końcu pogodzi się z Wandą? Czy dopuści ją do prowadzenia fundacji, a tym samym da również szansę na jej pojednanie z Madzią? Czy rodzina Kępskich znów będzie razem? Przekonamy się już za 3 miesiące!