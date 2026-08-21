Barwy szczęścia. Uzależniona Renata nie posłucha Marcina w nowym sezonie! Kolejne leki zdobędzie w perfidny sposób

W 3394. odcinku "Barw szczęścia" Renata znów kłamie i sięga po leki

W 3394. odcinku nowego sezonu "Barw szczęścia" sytuacja Renaty staje się coraz bardziej napięta. Choć Marcin wkłada ogromny wysiłek w to, by ukochana wróciła do ośrodka leczenia uzależnień, jego apele pozostają bezskuteczne. Kobieta całkowicie wypiera fakt, że zmaga się z chorobą, która już raz doprowadziła ją prawie do śmierci. Przypomnijmy, że w odcinku 3377 Renata trafiła do szpitala po przedawkowaniu leków, a w odcinku 3378 Marcin, widząc, że wszelkie prośby zawodzą, zabrał ją do ośrodka. Niestety, Renata nie chce kontynuować terapii i zamiast tego potajemnie zdobywa kolejne środki, oszukując najbliższych.

Atak zazdrości Renaty pogarsza sprawę w 3394. odcinku "Barw szczęścia"

Problemy z uzależnieniem to nie jedyny kryzys w relacji pary. Renata, będąc w niestabilnym stanie psychicznym, reaguje chorobliwą zazdrością na widok Marcina w towarzystwie koleżanki z pracy, posterunkowej Darii (Natalia Szczypka).

Marcin zawsze starał się być dla ukochanej oparcie. Wielokrotnie jej pomagał, wspierał i wyciągał z opresji. Murem stanął za nią chociażby wtedy, kiedy Sebastian (Marek Krupski) nastawiał swoją żonę, przeciwko swojej żonie, a jej przyjaciółce Dominice (Karolina Chapko), co stało się zarzewiem sporów w odcinku 3385. Sebastian wówczas skreślił Renatę jako wspólniczkę swojej żony Dominiki (Karolina Chapko) w biznesie. Przyjaciółki razem prowadziły kawiarnio-restaurację "Feel Good".

Renata coraz trudniej znosi jakiekolwiek próby ingerencji w swoje życie. Jej agresywna postawa i unikanie leczenia rzucają cień na przyszłość jej związku z Marcinem, a widzowie z niepokojem będą śledzić dalszy rozwój wydarzeń.

"Barwy szczęścia" - data i godzina emisji 3394. odcinka

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3394. zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis fabuły i obsada

„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, ukazujący losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz ich bliskich. Telenowela w poruszający i realistyczny sposób dotyka problemów rodzinnych, miłosnych zawirowań, walki o marzenia oraz codziennych wyzwań życiowych. W serialu występują m. in.:

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Andrzej Popiel jako Kajetan Broda

Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska

Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)

Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz

Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska

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„Barwy szczęścia” - quiz wiedzy o serialu. Przekonaj się, czy jesteś uważnym widzem! Pytanie 1 z 11 Jak nazywa się osiedle, na którym mieszkają bohaterowie serialu? Pod Gruszą Pod Modrzewiem Pod Sosnami Następne pytanie